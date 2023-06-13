Elon Musk, Twitter'da spam botlarıyla mücadele etmek için kullanıcıların mesaj sayısını düşürüyor

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Elon Musk, Twitter'daki spam botlarıyla mücadele etmek için kullanıcıların gönderebileceği mesaj sayısını düşürmeye karar verdi. Twitter'ın ücretsiz kullanıcıları, bu hafta yayınlanacak büyük bir güncelleme sonrasında, kendilerini takip etmeyen kişilere mesaj atma hakkından mahrum kalacaklar.

"GERÇEK VE SAHTE HESAPLAR ARASINDA ÇİZGİ KAYBOLUYOR"

Elon Musk, bu değişikliği duyururken, platformdaki dolandırıcılıklarla gerçek insanlar arasındaki çizginin giderek belirsizleştiğini vurguladı. Twitter ayrıca, platformdaki gerilimleri hafifletmek amacıyla her kullanıcının günde en fazla 500 mesaj atmasına izin veren bir günlük mesaj sınırı uygulamaya koydu. Twitter'ın yıllık ücretli abonelik hizmeti Twitter Blue, web kullanıcıları için yılda 84 dolar ve iPhone kullanıcıları için yılda 114 dolar maliyetinde.

TAKİP ETMEYEN KİŞİLERE MESAJ GÖNDERİLEMEYECEK

Gelecekte, takip etmeyen kişilere mesaj gönderme hakkı sadece ödeme yapan kullanıcılara ayrılacak ve bu işlev aynı zamanda grup sohbetlerinin oluşturulmasına da uygulanacak.

YENİLİK TEPKİ ÇEKTİ

Bu yeni düzenlemelere bazıları botlarla mücadeleye yardımcı oldukları için olumlu baksa da, bazıları bu düzenlemelerin Twitter'ı ödeyebilenler ve ödeyemeyenler arasında bir bariyer oluşturacağından endişe ediyor. Eleştirmenler, Twitter'ın geniş kitlelere açık bir 'dijital meydan' olma hedefini bu hamlenin bozduğunu öne sürüyor. Bu hedef, Musk'ın geçen yıl şirketi devralmasının ardından dile getirilmişti.

MESAJ SINIRI DAHA DA DÜŞECEK İDDİASI

Ayrıca, Twitter'ın günde 500 olan mesaj sınırının, ücretsiz kullanıcılar için daha da düşürüleceği konusu da spekülasyon konusu. Bu hamle, platformda spamla mücadele etmenin doğru yöntem olup olmadığı konusunda tartışma başlattı.