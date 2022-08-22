Elon Musk, Twitter kurucusunu mahkemeye çağırdı! - Son Dakika
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Elon Musk, Twitter kurucusunu mahkemeye çağırdı!

22.08.2022 23:56
Elon Musk, Twitter kurucusunu mahkemeye çağırdı!

Elon Musk, Twitter'daki bot hesaplarla ilgili açıklamada bulunması için Jack Dorsey'i mahkemeye çağırdı. İşte detaylar.

Elon Musk ve Twitter arasındaki gerginlik tırmanmaya devam ediyor. Elon Musk, eski Twitter CEO'su Jack Dorsey'i, sosyal medya şirketini satın almasıyla ilgili konuşması için mahkemeye çağırdı. Tesla yöneticisi, 44 milyar dolarlık satın almanın bot hesaplar yüzünden askıya alındığının altını çiziyor.

Elon Musk, Jack Dorsey'in Twitter botları için konuşmasını istiyor

44 milyar dolarlık Twitter teklifinden geri çekilen Musk, Twitter ile mahkemelik oldu. 17 Ekim tarihinde görülecek duruşma öncesinde ise tarafların avukatları dinleniyor. Son olarak Elon Musk'ın avukatları, Twitter'ın kurucusu ve eski CEO'su Jack Dorsey'i mahkemeye çağırdı.

Elon Musk, Twitter kurucusunu mahkemeye çağırdı!

Jack Dorsey'in mahkemeye giderek ifade verip vermeyeceğini bilmiyoruz, ancak spam ve bot hesap konusunda sessizliğini bugüne kadar korudu. Elon Musk ile özellikle kripto paralardan dolayı yakın ilişkiye sahip olan Dorsey, Twitter'daki hesapların nasıl ölçüldüğünü detaylandırabilir.

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Twitter son finansal raporlarında bot veya sahte hesapların kullanıcı tabanının yüzde 5'inden daha azını oluşturduğunu belirtti. 44 milyar dolarlık Twitter anlaşmasından çekildiğini söyleyen Elon Musk ise platformdaki gerçek olmayan hesap sayısının yüzde 10'dan fazla olduğunu düşünüyor.

Elon Musk ve Twitter arasındaki bot ve spam hesap konusu, yasal mücadelede ana konu haline geldi. Geçtiğimiz hafta, Elon Musk'ın Twitter'dan talep ettiği ekstra bilgilerin bir kısmını alacağı iddia edildi. Bu bilgiler arasında bot ve spam hesapla ilgili analizler yer alıyor.

Elon Musk, Twitter kurucusunu mahkemeye çağırdı!

Tüm bu gelişmelerden sonra ise Twitter hisselerinden hareketlenmeler yaşadı. Gün boyunca yüzde 2.1 düşüş yaşayan hisse, 43.06 dolar seviyesine geriledi. Musk'ın Nisan ayında Twitter'ı satın almak için taahhüt ettiği 54.20 dolarlık fiyatın yaklaşık yüzde 21 gerisinde.

Peki siz Elon Musk ve Twitter kurucusu Jack Dorsey arasındaki gelişme hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.

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Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji Elon Musk, Twitter kurucusunu mahkemeye çağırdı! - Son Dakika

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