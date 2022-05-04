Dünyanın en sık kullanılan sosyal mecrası Twitter'ı satın alarak büyük bir etki yaratan Elon Musk, kolları sıvadı. Normal kullanıcılar için Twitter'ı ücretsiz tutmaya devam edecek Musk, şirketler ve hükümetlerden ise para talep edecek.
Musk daha önceki açıklamalarında, Twitter'ı "yeni özellikle geliştirerek daha iyi noktaya getireceğini" söylemişti. Musk'ın tweetlediği bir CNN haberinde, bazı büyük ABD şirketleri, "Twitter eğer nefret söylemini sınırlayan moderasyon politikalarından geri adım atarsa şirketi boykot etmeye" çağrılıyordu.
Elon Musk, Twitter'ın moderasyon politikalarının ifade özgürlüğü için tehdit oluşturabileceği görüşünü savunuyor. Musk anlaşmanın duyurulması öncesi Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "Umarım beni en sert eleştirenler bile Twitter'da kalmaya devam eder, çünkü ifade özgürlüğü bu demek" ifadelerini kullanmıştı.
Son Dakika › Teknoloji › Elon Musk Twitter'ı alır almaz kolları sıvadı! Hükümetlerden ve şirketlerden ücret talep edecek - Son Dakika