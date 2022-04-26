Elon Musk Twitter'ı satın aldı! Sosyal medyada yer yerinden oynadı - Son Dakika
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Elon Musk Twitter'ı satın aldı! Sosyal medyada yer yerinden oynadı

26.04.2022 00:30

ABD'li ünlü milyarder Elon Musk'ın Twitter'ı 44 milyar dolara satın alması sosyal medyada gündem oldu.

Tesla ve SpaceX gibi dev şirketlerin CEO'su Elon Musk, sosyal medya platformu Twitter'ın yeni sahibi oldu. Haberin duyulmasının ardından sosyal medyada konuya ilişkin çok fazla yorum yapıldı. #ElonMuskByTwitter etiketi Türkiye'de ve dünyada ""trending topic" oldu.

"ELON MUSK'IN MEKANINDAN YAZIYORUM"

Teknoloji gazetecisi Hakkı Alkan, haberi alır almaz Twitter'da paylaşımda bulundu. Alkan, "Daha nasıl şaşırabilirim derken, yeni bir şey çıkıyor. Elon Musk'ın mekanından yazıyorum." dedi.

Aktif kullanıcı sayısı 200 milyonun üzerinde olan Twitter'ın satın alınması ile ilgili sosyal medyada mizah dolu paylaşımlar yapıldı. İşte Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasının ardından paylaşılan gönderilerden bazıları:

YORUMLAR
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Elon Musk, Twitter'ı yaklaşık 44 milyar dolara satın almak için anlaştı Elon Musk, Twitter'ı yaklaşık 44 milyar dolara satın almak için anlaştı

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Son Dakika Teknoloji Elon Musk Twitter'ı satın aldı! Sosyal medyada yer yerinden oynadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elon Musk Twitter'ı satın aldı! Sosyal medyada yer yerinden oynadı - Son Dakika
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