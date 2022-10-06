Mahkemeden kaçan Elon Musk, neden 44 milyar dolar ödemeyi seçti? - Son Dakika
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Mahkemeden kaçan Elon Musk, neden 44 milyar dolar ödemeyi seçti?

06.10.2022 16:22
Mahkemeden kaçan Elon Musk, neden 44 milyar dolar ödemeyi seçti?

Elon Musk Twitter ile mahkemesinden neden kaçtı, davadan kaçmak için geri hamle yapan Musk'ın yeni kararı ne?

Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasıyla ilgili gelişmelerin ardı arkası kesilmiyor. Daha önce spam ve sahte hesaplarla ilgili sorularına gerekli cevapları alamadığı gerekçesiyle satın alımdan vazgeçen ünlü milyarder, bu defa geri adım atıyor. Ortaya çıkan bilgilere göre Musk, mahkemeye çıkmak yerine şirketi anlaştıkları fiyata almak istiyor. Peki emrinde onlarca avukat olan Tesla ve SpaceX'in CEO'su neden hukukla yüzleşmekten kaçıyor? İşte ayrıntılar…

Elon Musk neden mahkemeden kaçıyor?

Lowa Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Kurumsal Finans ve Hukuk bölümünün başkanı Robert Miller, Musk'ın imzaladığı anlaşmadan kaçma girişiminin boşa bir uğraş olduğunu söylüyor. Miller'a göre ünlü milyarder, Twitter'ı dolandırıcılıkla suçlayarak sözleşmeden kaçmaya çalışıyor. Ancak ortada hukuki olarak bu taktiğin işe yaramasını sağlayacak bir delil bulunmuyor.

Mahkemeden kaçan Elon Musk, neden 44 milyar dolar ödemeyi seçti?

Tesla ve SpaceX'in CEO'su, açılan davadan kişisel zarar görebileceği için çekilme kararı almış olabilir. Kazanma şansı oldukça azken, mahkemede ısrarcı olmak şirkete daha fazla zarar verecek. Bu kararı Musk'ın, ortak yatırımcılarla olan ilişkisini de zedeledi. Böylece, dava süresince daha kötü duruma gelen bir şirketi satın almış olacak. Üstelik bunu daha az öz sermaye desteğiyle yapma riskiyle de karşı karşıya kaldığı söyleniyor.

Elon Musk Twitter'ı dolandırıcılıkla suçladı

Elon Musk'ın Twitter'ın sahibi olarak yaşayacağı zorluklardan ilki, yasal süreçte sosyal platforma verdiği zararı düzeltmek. Şirketin aralarında üst düzey isimlerin de olduğu pek çok çalışanı işten ayrıldı. Twitter hissedarları, "Musk Twitter'ın değerini ve itibarını yok etmek için uğraştı ve onun saltanatında Twitter'ın nasıl göründüğü konusunda endişelerimiz var" diyor.

Elon Musk'dan Twitter kararı!

Elon Musk, Twitter'ı satın alma anlaşmasından vazgeçtiğini duyurmuştu. Aylar sonra şimdi de yeniden satın almayı planladığını söylüyor. Davalı olduğu sosyal medya şirketine yeniden teklif vererek, hisse başına 54.2 dolarlık fiyatı değiştirmediği söyleniyor. Hukukçular ünlü milyarderin geri hamlesine şaşırmadı. Musk'ın vazgeçmesinin ardından düşüş yaşanan Twitter'ın hisseleri söz konusu haberle yüzde 18 oranında değer kazandı.

Mahkemeden kaçan Elon Musk, neden 44 milyar dolar ödemeyi seçti?

Elon Musk Twitter'ı satın alma kararını neden askıya almıştı?

Elon Musk, 14 Nisan'da ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yaptığı bildiriminde Twitter'ın hisse başına 54,2 dolar teklif verdi. Twitter ise 25 Nisan'da şirketin Elon Musk'a satılacağına yönelik anlaşma sağlandığını açıkladı. Ardından Musk, 13 Mayıs'ta Twitter'ı satın alma anlaşmasını geçici olarak askıya aldığını duyurdu. Anlaşmanın askıya alınma nedeni olarak ise, "spam ve sahte hesapların sayısı ile ilgili bilgilerin detaylı öğrenilmesi" açıklaması yapıldı.

Mahkemeden kaçan Elon Musk, neden 44 milyar dolar ödemeyi seçti?

Elon Musk, 8 Temmuz'da ise Twitter'ı satın alma anlaşmasını feshettiğini bildirdi. Musk'ın avukatları fesih kararına karşılık SEC'e yaptıkları bildirimde, Twitter'ın, sahte hesaplarla ilgili bilgi talebine yanıt vermediğini belirtti. Twitter, bu kararı için Musk'a dava açtı. Dava 17 Ekim'de görülecekti.

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Musk açıkladı: Her şeyi kapsayan X uygulaması geliyor Musk açıkladı: Her şeyi kapsayan X uygulaması geliyor Elon Musk'tan geri adım: Twitter'ı satın alacak Elon Musk'tan geri adım: Twitter'ı satın alacak
Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji Mahkemeden kaçan Elon Musk, neden 44 milyar dolar ödemeyi seçti? - Son Dakika

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