Elon Musk, Twitter'ın doğrudan mesaj sınırlaması kararıyla eleştirildi - Son Dakika
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Elon Musk, Twitter'ın doğrudan mesaj sınırlaması kararıyla eleştirildi

22.07.2023 14:24

Elon Musk, Twitter'a doğrulanmamış hesapların günlük doğrudan mesaj (DM) gönderebileceği sayıyı sınırlandırma kararıyla ilgili ağır eleştiriler aldı. Botları önlemek ve spamı azaltmak amacıyla alınan bu yeni günlük sınırlama büyük tepkiye neden oldu. Yeni sınırlamanın zamanlaması veya sayısı belirtilmedi. Musk'ın yakın gelecekte Threads adında bir yeni özellik ekleyeceğini açıklaması da dikkat çekti.

Elon Musk, Twitter'a doğrulanmamış hesapların günlük doğrudan mesaj (DM) gönderebileceği sayıyı sınırlandırma kararıyla ilgili ağır eleştiriler aldı.

Elon Musk, Twitter'ın doğrudan mesaj sınırlaması kararıyla eleştirildi

Botları önlemek ve spamı azaltmak amacıyla alınan bu yeni günlük sınırlama büyük tepkiye neden oldu. Twitter Destek ekibi şöyle yazdı: "Doğrudan Mesajlar'da spamı azaltmak için bazı değişiklikler yapmaya yakında başlayacağız. Doğrulanmamış hesaplar, günlük gönderebilecekleri DM sayısına sınırlama getirelecek."

Yeni sınırlamanın zamanlaması veya sayısı belirtilmedi.

Tweet'te, kullanıcıların hesaplarına mavi onay işareti ekleyen ve belirli yeni özelliklere erken erişim sağlayan aylık bir abonelik hizmeti olan Twitter Blue'a kaydolmak için bir bağlantı paylaşıldı. Bu duyuru kullanıcılar arasında farklı görüşlere yol açtı.

Bazı kullanıcılar, Twitter'ın DM gönderimine sınır getirmesini olumsuz bir şekilde değerlendirdi. Bazıları ise bu değişikliğin spamı azaltmada faydalı olacağını düşündü.

Öte yandan, Musk'ın yakın gelecekte Threads adında bir yeni özellik ekleyeceğini açıklaması da dikkat çekti. Şu anda Twitter Blue aboneleri 10.000 karakterle yazma yeteneğine sahipken abone olmayanlar 280 karakterle sınırlı.

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Dünya, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Elon Musk, Twitter'ın doğrudan mesaj sınırlaması kararıyla eleştirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elon Musk, Twitter'ın doğrudan mesaj sınırlaması kararıyla eleştirildi - Son Dakika
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