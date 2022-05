Elon Musk, Twitter'ın gizlilik sözleşmesini ihlal etti! - Son Dakika

Elon Musk, yeni twitter paylaşımı ile başını bir kez daha belaya sokmuş olabilir. Hatırlayacağınız gibi Tesla ve SpaceX CEO'su Twitter'da yer alan sahte ve spam hesaplar yüzünden satın alma işlemini askıya almıştı. Bunun üzerine Twitter CEO'su Parag Agrawal'ın şirketin "tüm senaryolara hazır olduğunu" söyleyerek yeni bir tartışma başlattı.

Musk, daha sonrasında ekibinin Twitter'daki spam ve sahte hesaplar için 100 takipçiden oluşan rastgele bir test yapacağını açıkladı. Ancak bu cevap ile milyarder iş insanının başı Twitter hukuk ekibiyle derde girmiş olabilir.

Elon Musk'ın yaptığı açıklamaya göre paylaştığı son tweet, Twitter'ın metodolojisini ortaya koyması ile sosyal medya şirketinin hukuk ekibinin tepkisini çekmiş durumda. Spam ve sahte hesap oranını test etmek amacıyla 100 sayısını tercih eden Musk, Twitter'ın resmi bot kontrolü miktarını da ortaya çıkarmış oldu.

Twitter legal just called to complain that I violated their NDA by revealing the bot check sample size is 100! This actually happened. — Elon Musk (@elonmusk) May 14, 2022

Musk paylaştığı tweet'te şu ifadelere yer verdi:

Örnek boyut rakamı olarak 100'ü seçtim, çünkü Twitter'ın <%5 sahte/spam/bot hesaplamak için kullandığı şey bu.

Twitter hukuk ekibi beni arayarak, bot hesapların kontrolü için örnek boyutun 100 olduğunu açıklayarak gizllik sözleşmelerini ihlal ettiğimden şikayetçi oldular.

Twitter ise Elon Musk'ın bu açıklamasına henüz yanıt vermiş değil. 100 sayısı aslında insanın herhangi bir şeyi test etmek için aklına gelen ilk miktar olabilir. Bu yüzden Elon Musk'ın sadece bir tweet yüzünden herhangi bir yaptırıma uğrayacağını düşünmüyoruz.

Öte yandan Twitter'ın gizlilik sözleşmesinde tam olarak neler yer aldığını bilmediğimiz için kesin konuşmamakta yarar var. Peki siz Elon Musk ve Twitter hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında ya da SDN Forum'da bizimle paylaşabilirsiniz.