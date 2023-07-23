Elon Musk, Twitter'ın logosunu değiştireceğini duyurdu - Son Dakika
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Elon Musk, Twitter'ın logosunu değiştireceğini duyurdu

23.07.2023 20:38

Twitter'ın CEO'su Elon Musk, sosyal medya platformunun klasik 'kuş' logosunu 'X' harfi ile değiştireceğini duyurdu. Musk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda yeni logonun görseline yer vererek, tüm dünyada yayına geçileceğini belirtti. Musk, daha önce de kısa bir süreliğine Dogecoin'in köpek logosunu kullanmıştı.

Twitter'ın CEO'su Elon Musk, sosyal medya platformunun klasik "kuş" logosunu "X" harfi ile değiştireceğini duyurdu. Musk değişiklik için, "Yakında Twitter markasına ve yavaş yavaş tüm kuşlara veda ediyoruz." dedi.

"YAKINDA TÜM KUŞLARA VEDA EDİYORUZ"

Twitter'ın CEO'su Elon Musk, devrim gibi bir karar daha aldı. Elon Musk, Twitter'ın "kuş" logosunu" "X" harfi ile değiştireceğini açıkladı. Musk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yakında Twitter markasına ve yavaş yavaş tüm kuşlara veda ediyoruz." ifadesini kullandı.

Twitter'ın logosu değişiyor

YENİ LOGOYU PAYLAŞTI

Başka bir paylaşımında, Twitter için kullanılacak yeni logonun görseline de yer veren Musk, "Bu gece iyi bir X logosu paylaşılırsa, yarın tüm dünyada yayına geçeriz. Bu X gibi." sözlerini sarf etti.

Twitter'ın logosu değişiyor
Twitter'ın logosu değişiyor

RADİKAL DEĞİŞİKLİKLER YAPTI

SpaceX ve Tesla'nın da sahibi olan Musk, Twitter'ı ekim ayında satın almış ve o tarihten itibaren radikal değişikliklere gitmişti. Elon Musk, bu yılın başında, Twitter'ın logosunu kısa bir süreliğine, kripto para birimi Dogecoin'in köpek logosuyla değiştirmişti.

Kaynak: AA
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Son Dakika Teknoloji Elon Musk, Twitter'ın logosunu değiştireceğini duyurdu - Son Dakika


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