Elon Musk, Twitter'ın tamamına talip - Son Dakika

Tesla'nın kurucusu Elon Musk, Twitter için hisse başına 54,20 dolar teklif ederek Twitter'ın tamamına talip oldu.

Yatırımları ile adından söz ettiren Elon Musk, sosyal medya platformu Twitter'ın tamamına talip oldu. Musk, dün bir mektup göndererek Twitter'ın tamamını almak istediğini ifade ederek, Twitter için hisse başına 54,20 dolar teklif etti. Twitter'ın tek bir kişiye ait olarak borsadan çıkmasının artık bir gereklilik olduğunu dile getiren Musk, "Twitter'in dünya genelinde ifade özgürlüğü platformu olduğuna inandığım için yaptırım yaptım ve ifade özgürlüğünün işleyen bir demokrasi için toplumsal zorunluluk olduğuna inanıyorum" dedi. "Yatırım yaptığımdan bu yana, şirketin ne bu toplumsal zorunluluğa hizmet edeceğini ne de başarılı olacağını fark ediyorum. Twitter, özel bir şirkete dönüştürülmesi gerekiyor" diyen Musk, "Bu nedenle, her bir hisse için 54,20 dolarla Twitter'in tamamını almayı öneriyorum" dedi.

Musk, "Teklifin en iyi ve nihai teklif. Kabul edilmemesi halinde hissedar olarak konumumu yeniden gözden geçireceğim" ifadelerini kullandı.

(İHA)