Elon Musk Twitter kıskacına hazırlıksız yakalandı!

Elon Musk ve Twitter arasındaki ilişki, dava sürecine taşınıyor. Tesla ve SpaceX'in CEO' su, Twitter'ı almaktan vazgeçtiğini açıkladıktan sonra taraflar arasında adeta savaş yaşanıyor. Görünen o ki Elon Musk bu durumun mahkeme salonlarına taşınacağını düşünmüyordu.

Elon Musk, davanın 2023'e kadar beklemesini istiyor

Elon Musk'ın Twitter'ı alma girişimi, uzun bir süre gündemi belirlemişti. Dünyanın en zengin insanı, Twitter'ın şartları yerine getirmediği gerekçesiyle satın alma anlaşmasını feshetti. Ardından sosyal medya platformu bu konuyu mahkemeye taşıdı.

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Fakat Elon Musk ve ekibi, bu dava sürecine hazırlıksız yakalandı. Bloomberg'de yer alan habere göre Musk'ın ekibi, hazırlıklarını tamamlamak için 13 Şubat 2023'e kadar süre istedi. Öte yandan Twitter tarafı bu konu hakkında yorum yapmadı.

Twitter tarafı ise Musk'a karşı tüm silahlarını kullanacak. Gelen bilgilere göre güçlü bir eli olan şirket, dava dosyasını hazırladı. Öyle ki dava dosyasında Elon Musk'ın attığı birçok tweet de bulunuyor. İş insanının daha önce Twitter üzerinden platforma yönelik yaptığı paylaşımlar, şirketin dava dosyasında delil olarak yerini alıyor.

Twitter ise Musk'ın geri çekilmesindeki asıl neden, Tesla'daki ekonomik durumun kötüye gitmesi olarak görüyor. Platform, iş insanının bahaneler üreterek geri çekildiğini düşünüyor. Hukuk uzmanlarına göre Elon Musk, dava sürecinden ağır yaralı olarak çıkabilir.

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