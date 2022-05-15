Elon Musk, Twitter kullanıcılarını uyardı: Algoritmada hata olabilir! - Son Dakika
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Elon Musk, Twitter kullanıcılarını uyardı: Algoritmada hata olabilir!

15.05.2022 22:26
Elon Musk, Twitter kullanıcılarını uyardı: Algoritmada hata olabilir!

Ünlü iş insanı Elon Musk, Twitter kullanıcılarını platformun algoritmasında hata olabileceği konusunda uyardı! İşte detaylar...

Elon Musk, geçtiğimiz günlerde spam hesaplardan rahatsız olduğu ve temizlenmediği gerekçesiyle Twitter satın alma işlemlerini bir süreliğine askıya almıştı. Ünlü iş insanı, Twitter'ın demokratik ve herkesin düşüncelerinizi belirtebileceği özgür bir alan olmasını istiyor. Bu nedenle spam hesapların platformdan temizlenmesi ve kimlik doğrulama sistemi gelmesi gerektiğini düşünüyor.

Ünlü iş insanı Elon Musk, dün akşam Twitter hesabından algoritması ile ilgili bazı açıklamalar yaptı. Ardından da aslında sadece Twitter kullanıcılarının ne okuyabileceğini tahmin etmeye çalıştığını ve kötü niyetli olmadığını belirtti. Haberin detaylarına hep birlikte göz atalım.

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Elon Musk, Twitter algoritmasının kullanıcıları manipüle ettiğini düşünüyor!

Twitter'ın spam hesapları temizlememesinden sonra satın alma işlemlerini donduran iş insanı, platformun algoritmasını hedef alarak kullanıcıların manipüle edildiğini açıkladı. Elon Musk, dün akşam hesabından algoritmayı düzeltmek için Ana Sayfa sekmesine yer alan Yıldızlar simgesinden "Son Tweetler" seçimi yapabileceklerini hatırlattı.

Very important to fix your Twitter feed:

1. Tap home button.

2. Tap stars on upper right of screen.

3. Select "Latest tweets".

You are being manipulated by the algorithm in ways you don't realize.

Easy to switch back & forth to see the difference.

— Elon Musk (@elonmusk) May 14, 2022

Ünlü milyarder daha bu paylaşımının arkasına açıklama yaparak konuyla ilgili şunları belirtti:

"Algoritma için kötü niyet önermiyorum, bunun yerine ne okumak isteyebileceğinizi tahmin etmeye çalışıyorum. Platform, bunu yaparken fark etmeden bakış açılarınızı manipüle ediyor."

Elon Musk, bu paylaşımın ardından tekrardan bir tweet daha paylaşarak şu sözleri dile getirdi:

Kodda yer alan olası hatalardan bahsetmiyorum bile. Açık kaynak, hem güveni hem de etkiyi çözmenin yoludur.

Elon Musk, Twitter kullanıcılarını uyardı: Algoritmada hata olabilir!

Öte yandan tüm bunlar Elon Musk'ın 100 Twitter takipçisini rastgele seçtikten sonra inceleyeceğinin ardından meydana geldi. Ünlü iş insanı geçtiğimiz günlerde satın alma işlemlerini askıya aldıktan sonra 100 tane rastgele takipçisini seçerek kaç tane bot olduğunu ölçeceğini açıklamıştı.

Siz okuyucularımız bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi Yorumlar kısmında ya da SDN Forum'da belirtebilirsiniz.

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Kaynak: Shiftdelete

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