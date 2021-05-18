Elon Musk'un serveti ocak ayından beri yüzde 24 azaldı! En zenginler listesinde geriledi - Son Dakika

Elon Musk'un serveti ocak ayından beri yüzde 24 azaldı! En zenginler listesinde geriledi

18.05.2021 09:28

Bitcoin'i dilinden düşürmeyen ünlü iş insanı Elon Musk, ocak ayında Tesla hisselerinin yüzde 750'lere varan şekilde artmasıyla dünyanın en zengin ismi olmuştu. Ancak ünlü iş insanının serveti o zamandan bu yana yaklaşık yüzde 24 azaldı. Yarışta yerini dünyanın en büyük lüks tüketim markası LVMH'nin Başkanı Bernard Arnault'a kaptıran Musk'ın şu anki servetinin ise yaklaşık 160.6 milyar dolar olduğu belirtildi.

Son dönemde kripto para birimleri Bitcoin ve Dogecoin'i dilinden düşürmeyen Elon Musk, dünyanın en zengin ikinci insanı olma unvanını da kaybetti.

SERVETİ OCAK AYINDAN BERİ YÜZDE 24 AZALDI

Kripto para birimi Bitcoin ile ilgili Twitter'da paylaştığı mesajlarla para biriminin değer kaybetmesine ön ayak olan Musk'ın servetinin Ocak ayında zirveyi gördüğünü yazan Bloomberg, Musk'ın servetinin o zamandan beri yaklaşık yüzde 24 azaldığını aktardı.

ARNAULT MUSK'IN SERVETİNİ GERİDE BIRAKTI

Dünyanın en büyük lüks tüketim markası LVMH'nin Başkanı Bernard Arnault'ın Musk'ın servetini geride bıraktığı açıklanırken, Musk'ın şirketi Tesla'nın hisselerinin yüzde 2.2 düşmesinin bunda etkisi olduğu belirtildi.

OCAK AYINDA TAVAN YAPMIŞTI

Bloomberg Milyarderler Endeksi'nde Mart ayında zirvelerde seyreden Musk'ın servetinin Ocak ayından beri düşüş trendinde olduğu belirtilirken şu anki servetinin yaklaşık 160.6 milyar dolar olduğu duyuruldu.

Geçen hafta müşterilerinin Tesla'dan araç alırken Bitcoin kullanmalarını askıya aldıklarını duyuran ve Bitcoin'in doğaya zarar verdiğini söyleyerek bu para biriminin değerinin düşmesinin yolunu açan 49 yaşındaki Musk, Ocak ayında Tesla hisselerinin yüzde 750'lere varan şekilde artmasıyla dünyanın en zengin ismi olmuştu. Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre Musk'ın serveti bu yıl 9.1 milyar dolar eridi.

Elon Musk'un serveti ocak ayından beri yüzde 24 azaldı! En zenginler listesinde geriledi

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Son Dakika Ekonomi Elon Musk'un serveti ocak ayından beri yüzde 24 azaldı! En zenginler listesinde geriledi - Son Dakika Ekonomi


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