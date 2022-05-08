Elon Musk'un Twitter planları: Platform, para basacak! - Son Dakika
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Elon Musk'un Twitter planları: Platform, para basacak!

08.05.2022 20:26
Elon Musk'un Twitter planları: Platform, para basacak!

Popüler iş insanı Elon Musk, Twitter'ı satın aldıktan sonra şirket politikasında bazı değişikliklere gidiyor.

Dünyanın en zengin adamı Elon Musk, yaptıklarıyla gündemde kalmaya devam ediyor. Sansasyonel bir şekilde Twitter'ı 44 milyar dolara satın alan iş insanı, platform hakkında düşündüğü planlar yavaş yavaş gün yüzüne çıkıyor.

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Musk, 2025 yılına kadar 69 milyon Twitter Blue abonesi bekliyor

İş insanı Elon Musk, sık sık Twitter'da paylaştıklarıyla gündem oluyor. Öyle ki platformu demokratik olmamakla suçlayarak başladığı süreç, Twitter'ı satın alma hamlesiyle sonuçlanmıştı. Öte yandan Musk, platformu daha karlı bir hale getirmek için bir dizi planlar düşünüyor. Ancak birçok kişi, bu düşüncelerin Twitter ruhuna ters düşebileceğini söylüyor.

Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk, platformun abonelik düzeninde yoğunlaşması için düğmeye bastı. Öyle ki Musk, bu şekilde platformun 2028 yılına kadar aboneliklerden yaklaşık 10 milyar dolar gelir elde etmesini bekliyor. Ek olarak platformun abone kanadı olan Twitter Blue'nun 2025 yılına kadar 69 milyon abone sayısını geçmesi planlanıyor.

Geçtiğimiz yıl kullanıma sunulan Twitter Blue hizmeti, şimdilik ABD, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda'da kullanıma sunuluyor. 3 dolar karşılığında kullanılan hizmetin tweet düzeltme seçeneği, en göze çarpan özelliği oldu. Öte yandan Musk'un bu politikalarına sert tepkiler de geliyor.

Microsoft'un kurucusu ve dünyanın bir önceki en zengin insanı olan Bill Gates, Musk'ın Twitter'ı ele geçirmesiyle birlikte platformu nasıl değiştireceğinin belirsiz olduğunu ve yanlış bilgilerin yayılmasıyla ilgili endişelerini dile getirdi. Öyle ki Gates, Musk'ın Twitter'daki hedefini ve ifade özgürlüğünü teşvik etme çabasını samimi bulmadığını belirtti.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından veya SDN Forum'dan bizlerle paylaşabilirsiniz.

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Kaynak: Shiftdelete

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