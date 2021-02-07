Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan ilginç bir iddia ortaya attı, sosyal medya karıştı.
İşte o yazıdan bir bölüm:
"Bir cisim yaklaşıyor!
Ama ne?
*
Sordum, soruşturdum.
Kapı duvar.
Ser verip sır vermiyorlar.
HİÇBİR AYRINTI YOK
*
En sonunda bir bilgi kırıntısına ulaşmayı başardım.
Fakat teyit edilmemiş bir bilgi bu...
*
Galiba olay şu:
Elon Musk işbirliğiyle Türkiye'den uzaya ilk Türk astronotu gönderilecekmiş.
*
Nasıl olacak? Hangi astronot gidecek? İşbirliğinin kapsamı ne? Elon Musk olayın tam olarak neresinde? Türkiye'nin uzay çalışmalarında bir devrim mi yaşanacak?
*
Yok. Yok.
Hiçbir ayrıntı yok.
Sadece bu kadarcık bir bilgi var elimde."
Yazının tamamı için
Son Dakika › Teknoloji › Elon Musk Uzaya Bir Türk Astronot mu Taşıyacak? - Son Dakika