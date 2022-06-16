Elon Musk üzdü: Tesla, Türkiye'ye dev bir zamla geliyor! - Son Dakika
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Elon Musk üzdü: Tesla, Türkiye'ye dev bir zamla geliyor!

16.06.2022 19:42
Elon Musk üzdü: Tesla, Türkiye'ye dev bir zamla geliyor!

Tesla, otomobillerine zam yapma kararı aldı. Bazı modellerin fiyatlarına 6 bin dolara kadar arttı. İşte Tesla güncel fiyat listesi.

Tesla, bu yıl içerisinde Türkiye'de satışa başlayacak. Halihazırda ülkemizdeki Supercharger ağını hızla genişletmeye devam eden şirket, otomobillerine Türkçe dil desteğini de ekledi. Bunun dışında ülkemizde işe alımları da sürdürüyor. Son olarak konuyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Tesla, fiyatlara zam yapma kararı aldı.

Tesla, otomobil fiyatlarına zam yaptı

Tesla, otomobil fiyatlarına zam yaptı. Bazı modellerin fiyatlarını 6 bin dolara kadar artıran şirketin bu kararının ardında enflasyon, tedarik zinciri sorunları ve Çin'deki üretim yavaşlığı gibi birçok neden bulunuyor.

Elon Musk üzdü: Tesla, Türkiye'ye dev bir zamla geliyor!

Tesla Model 3'ün Long Range paketi, 54 bin 490 dolardan 57 bin 990 dolara zamlandı. Model Y Long Range fiyatı 62 bin 990 dolardan 65 bin 990 dolara, Performance'ın fiyatı da 67 bin 990 dolardan 69 bin 990 dolara çıktı.

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Üst segmente geçtiğimizde de bizleri benzer bir durum karşılıyor. Zira Model S, artık 5 bin dolar zamla, yani 104 bin 990 dolardan satılıyor. Bunun aksine Model S Plaid'in fiyatlarında ise herhangi bir değişme olmadı.

Tesla'nın sevilen SUV'u Model X'in fiyatı 6 bin dolar zamlanarak 120 bin 990 dolara kadar çıktı. Model X Plaid'in fiyatında ise değişme yaşanmadı.

Elon Musk üzdü: Tesla, Türkiye'ye dev bir zamla geliyor!

Tesla'nın Türkiye'de nasıl bir fiyat politikası benimseyeceği şimdilik bilinmiyor. Bunun dışında resmi sitede bazı modellerin teslimat tarihlerinin bir yıla kadar uzandığını görüyoruz. Bu da mayısta Volkswagen CEO'su Herbert Diess'ın yaptığı açıklamaları akıllara getiriyor. Hatırlanacağı üzere CEO, Avrupa ve ABD'de stokların tükendiğini ve satabilecekleri bir elektrikli otomobil kalmadığını dile getirdi. En erken tarih olarak 2023'ü işaret etmişti.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Tesla'nın ülkemizdeki fiyatları ne kadar olur? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.

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Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Güncel Elon Musk üzdü: Tesla, Türkiye'ye dev bir zamla geliyor! - Son Dakika

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