Twitter ücretli olabilir mi? Elon Musk'tan çılgın fikir - Son Dakika
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Twitter ücretli olabilir mi? Elon Musk'tan çılgın fikir

02.10.2022 00:14
Twitter ücretli olabilir mi? Elon Musk'tan çılgın fikir

Elon Musk ve kardeşi arasında geçen Twitter konuşmaları ortaya çıktı. Musk, Twitter'ı blockchain tabanlı bir yer haline getirmek istedi.

Nisan ayında Twitter'ı satın alma girişiminde bulunan ve sosyal medya dünyasına el atan Elon Musk'ın kardeşiyle olan konuşmaları sızdırıldı. Blockchain tabanlı bir sosyal medya platformu kurmak istediğini ifade eden Tesla CEO' su, Twitter'ı nasıl bir yer haline dönüştüreceğini anlattı.

Elon Musk, blockchain tabanlı bir Twitter hayal ediyor

Elon Musk ve kardeşi Kimbal Musk arasında geçen yazışmalar gün yüzüne çıktı. Twitter'ı satın alma teklifinde bulunan ve ardından bot/spam hesapları gerekçe göstererek anlaşmadan çekilen Musk, blockchain tabanlı bir platform hayalini anlattı. Bu platformun ödeme yapılarak kullanılabileceğinden bahsetti.

Elon Musk kardeşine, "Twitter gibi hem ödeme hem de kısa metin mesajları/bağlantılar paylaşabileceğin bir blockchain sosyal medya sistemi için bir fikrim var. Mesajını zincire kaydetmek için küçük bir miktar ödemeniz gerekir, bu da spam ve botların büyük çoğunluğunu ortadan kaldıracaktır" diye yazdı.

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Musk'ın hayalini kurduğu sosyal medya platformu paylaşım yapmak için az miktarda ödeme gerektiriyor. Kardeşine gönderdiği başka mesajda Elon Musk, bunu Dogecoin üzerinden hesapladı. Tweet veya retweet başına 0,1 dogecoin alınabileceğini söyledi. Yani sadece 1,12 TL'ye 10 adet tweet atmak mümkün olabilirdi.

Twitter'da paylaşım yapmak için para ödeme fikri sıradışı görünüyor olabilir, ancak spam ve botla mücadele için oldukça önemli. Ayrıca gerçek kullanıcılar da bir tweet veya retweet için para ödeyip ödememeyi düşünebilir.

Tesla CEO'su daha önce sahte ve bot hesapları önlemek için tüm gerçek kullanıcılara onay işareti verilebileceğini söylemişti. Yani kimlik bilgilerini Twitter'a yükleyen kullanıcılar, gerçek bir kişi olduğunu doğrulayabilir.

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Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji Twitter ücretli olabilir mi? Elon Musk'tan çılgın fikir - Son Dakika

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SON DAKİKA: Twitter ücretli olabilir mi? Elon Musk'tan çılgın fikir - Son Dakika
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