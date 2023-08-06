Elon Musk ve Mark Zuckerberg Kafes Dövüşünü Canlı Yayınlayacak

Elon Musk, Meta Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg ile yapacakları "kafes dövüşünün" X platformu üzerinden canlı yayımlayacağını ve gelirini gaziler derneğine bağışlayacağını duyurdu.

"DÖVÜŞ X ÜZERİNDEN CANLI YAYIMLANACAK"

Musk, X platformundan yaptığı açıklamada, "Zuck ve Musk'ın dövüşü, X üzerinden canlı yayımlanacak. Elde edilen tüm gelir, gaziler derneğine bağışlanacak" bilgisini paylaştı.

MUSK: İDMAN YAPMAK İÇİN VAKTİM YOK

Başka bir paylaşımında da tüm gün ağırlık kaldırarak dövüşe hazırlandığını belirten Musk, "İdman yapmak için vaktim yok, o yüzden ağırlıkları iş yerime getirdim" ifadesini kullandı.

ZUCKERBERG'E MEYDAN OKUMUŞTU

Musk, Zuckerberg'e "Threads" adı verilen "Twitter alternatifi, metin tabanlı bir platform kuracağı" yönündeki haberlerin ardından dövüş için meydan okumuştu. Zuckerberg de 22 Haziran'da sosyal medyada yaptığı paylaşımda "kafes dövüşü" teklifini kabul ettiğini duyurmuştu.