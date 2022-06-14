Elon Musk ve Twitter arasında kritik görüşme! - Son Dakika
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Elon Musk ve Twitter arasında kritik görüşme!

14.06.2022 17:41
Elon Musk ve Twitter arasında kritik görüşme!

Elon Musk, 16 Haziran Perşembe günü Twitter çalışanları ile bir görüşme gerçekleştirerek devralma konusunda yeni bir adım daha atıyor.

Elon Musk'ın Twitter'ı satın alma girişimi bot ve spam hesaplar yüzünden askıya alınmış durumda. Twitter'dan bu konu hakkında detaylı bir rapor isteyen Tesla CEO'suna gerekli izinlerin geçtiğimiz günlerde verildiği açıklanmıştı. Elon Musk, şimdi ise 16 Haziran Perşembe günü Twitter çalışanları ile bir görüşme gerçekleştirerek devralma konusunda yeni bir adım daha atıyor.

Elon Musk, Twitter çalışanları ile bir araya geliyor

Etkinlik, Twitter CEO'su Parag Agrawal tarafından Pazartesi günü personele gönderilen bir e-posta ile duyuruldu. Milyarder iş insanının yapılacak olan toplantıda Twitter çalışanlarının sorularını yanıtlaması bekleniyor. Agrawal, gönderdiği mailde toplantıdan önce çalışanların Musk'a soru sorabileceklerini belirtti.

Twitter endişelendirdi: Tüm yetki Elon Musk'a verilecek

Herkesin katılımıyla gerçekleşecek toplantı ile Elon Musk Twitter'ı devralma girişiminden bu yana şirketin çalışanları ile ilk kez doğrudan bir araya gelmiş olacak. Başarılı iş insanı bu ayın başlarında, sosyal medya şirketini anlaşmadan çekilmekle tehdit etmişti.

Elon Musk ve Twitter arasında kritik görüşme!

Kullanıcılar hakkında daha fazla bilgiye ulaşmak isteyen Elon Musk, bu isteğinin reddedilmesinin ardından Twitter yetkililerini suçladı. Musk, yetkililere gönderdiği mektup ile spam hesaplar konusunda kendi ölçümünü yapma hakkına sahip olduğunu belirtti. O günden bu yana Elon Musk, Twitter'ı devralma sürecini bekletiyordu. Şimdi ise yeni gelişmeler ışığında artık anlaşmada sona yaklaşıldığına inanılıyor.

Tesla ve SpaceX CEO'sunun bu konuyu sosyal medyada gündeme getirmesi ise oldukça tartışıldı. Elon Musk'ın spam ve sahte hesapları neden göstererek anlaşmayı askıya alması, fiyatı düşürmeye çalışmak hatta anlaşmadan çekilmek için yollar aradağı şeklinde yorumlandı.

Elon Musk ve Twitter arasında kritik görüşme!

Bilindiği gibi Twitter yönetim kurulu Elon Musk'ın 44 milyar dolarlık teklifini geçtiğimiz aylarda kabul etmişti. Şirketin hisseleri ise o günden bu yana değer kaybederek Elon Musk'ın teklifinin çok altında seyrediyor.

Bakalım Elon Musk ve Twitter çalışanları arasındaki görüşme nasıl sonuçlanacak? Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

YORUMLAR
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Elon Musk ilk kez Twitter çalışanlarının sorularını yanıtlayacak Elon Musk ilk kez Twitter çalışanlarının sorularını yanıtlayacak
Kaynak: Shiftdelete

Elon Musk, Twitter, CEO, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elon Musk ve Twitter arasında kritik görüşme! - Son Dakika

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