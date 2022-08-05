Elon Musk Twitter'ı dolandırıcılıkla suçladı - Son Dakika
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Elon Musk Twitter'ı dolandırıcılıkla suçladı

05.08.2022 13:04
Elon Musk Twitter'ı dolandırıcılıkla suçladı

Elon Musk ve Twitter arasında sular durulmuyor. Elon Musk, Twitter'ın gerçek hesaplarını gizleyerek dolandırıcı olduğunu söyledi.

Twitter'ı satın almaktan vazgeçen Elon Musk, şimdi de platformu dolandırıcı olmakla suçluyor. Şirketin spam ve bot kullanıcı sayısını gizlediğini söyleyen Tesla CEO'su, gerçek rakamların çok daha yüksek olduğunu hesapladığını iddia etti.

Elon Musk: Twitter, sahte hesap sayısını gizleyen bir dolandırıcı

Twitter son finansal raporlarında bot veya sahte hesapların kullanıcı tabanının yüzde 5'inden daha azını oluşturduğunu belirtti. Geçtiğimiz ay 44 milyar dolarlık Twitter anlaşmasından çekildiğini söyleyen Elon Musk ise platformdaki gerçek olmayan hesap sayısının yüzde 10'dan fazla olduğunu düşünüyor.

Elon Musk Twitter'ı dolandırıcılıkla suçladı

Twitter, Musk'ın satın almadan çekilerek anlaşma şartlarına uymadığını dile getirdi ve Tesla CEO'suna dava açtı. Elon Musk'ın avukatlarından, anlaşmanın haksız yere ihlal edildiğini düşünen Twitter'a çok sert açıklamalar geldi. Musk'ın avukatlarına göre Twitter, kullanıcı sayısının fazla göstererek "anlaşmanın fiyatını şişirdi".

Elon Musk ve Twitter hesaplaşmasının tarihi belli oldu!

Elon Musk, uzun zamandır Twitter'daki gerçek olmayan kullanıcı sayısının yanlış olduğunu düşünüyor. Dava dosyasına göre Musk, Botometer isimli bir algoritma kullandı ve platformun sahte/bot hesaplarını ölçtü.

Musk'ın avukatlarıyla konuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

"Twitter, yatırımcıları şirketin geleceği hakkında yanıltma planının bir parçası olarak platformundaki yanlış ve spam hesapların sayısını yanlış sayıyordu. Twitter'ın açıklamaları yavaş yavaş çözüldü ve Twitter, Musk'ın sahtekarlığını ortaya çıkarmasını önlemek için kapılarını çılgınca kapatıyor."

Elon Musk Twitter'ı dolandırıcılıkla suçladı

Twitter ise tüm bu iddiaların asılsız ve şirketi yıpratmaya yönelik olduğunu dile getirdi. Musk'ın avukatlarının açıklamalarının "olgusal olarak yanlış, yasal olarak yetersiz ve ticari olarak alakasız" buldu. Twitter – Elon Musk davası Ekim ayında mahkemeye sunulacak.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

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Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji Elon Musk Twitter'ı dolandırıcılıkla suçladı - Son Dakika

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