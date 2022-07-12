Elon Musk ve Twitter arasındaki gerilim artıyor: Yasal savaş kapıda! - Son Dakika
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Elon Musk ve Twitter arasındaki gerilim artıyor: Yasal savaş kapıda!

12.07.2022 15:00
Elon Musk ve Twitter arasındaki gerilim artıyor: Yasal savaş kapıda!

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, Twitter'ı almaktan vazgeçtiğini duyurmuştu. Ancak platform, Elon Musk'a dava açmayı planlıyor.

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla ve roket üreticisi SpaceX'in CEO'su Elon Musk ve Twitter ilişkisi, gündemi belirlemeye devam ediyor. Twitter'ı 44 milyar dolara satın alma girişimi, sancılı sürecin ardından gerçekleşmedi. Ancak görünen o ki süreç, yargı boyutunda devam edecek.

Twitter, Delaware Kançılarya Mahkemesi'nde Elon Musk'a dava açmayı planlıyor

Elon Musk, geçtiğimiz günlerde Twitter'ı almaktan vazgeçtiğini söyleyerek yine gündemi belirlemişti. Ancak iş insanının bu süreçteki tavrı, uzun bir yasal süreci başlatacak gibi duruyor. Gelen bilgilere göre Twitter, Elon Musk'a dava açacak.

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Twitter, Musk'ın anlaşmayı feshetmesinin "geçersiz ve haksız" olduğunu iddia ederek Delaware Kançılarya Mahkemesi'nde dava açacak. Öte yandan hukuk uzmanlarına göre platformun Musk'a karşı eli oldukça güçlü. Ek olarak bu süreçte Musk'ın karşılaştığı ilk dava bununla sınırlı değil.

Elon Musk'ın Twitter'ı satın alma girişimi, ilk olarak yüzde 9,2'lik bir hissesini satın almasıyla başladı. Ancak bu hisse alım işlemini geç bildirmesi, dünyanın en zengin adamını dava sürecine götürdü. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, "i bir yatırımcı herhangi bir şirketten yüzde 5 ve üzerinde bir yatırım yaparsa halka açık bir şekilde açıklaması gerekir" diyerek Musk hakkında yasal işlem başlatmıştı.

Elon Musk ve Twitter arasındaki gerilim artıyor: Yasal savaş kapıda!

Tüm bu yaşananlarla birlikte Musk, 44 milyar dolara platformun tamamına talip oldu. Twitter yönetiminin de kabul etmesiyle platformun Elon Musk'a geçmesinin önünde engel kalmamıştı. Ancak Musk ve Twitter arasında görüşmenin bundan sonrası olumlu geçmedi. Adeta bir adım ileri, iki adım geri şeklinde devam eden sürecin ardından Elon Musk, satın alma anlaşmasını feshetti.

Görünen o ki, Musk ve Twitter arasındaki gerilim, önümüzdeki günlerde de gündemi meşgul edecek. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Lütfen görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşınız.

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Kaynak: Shiftdelete

Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Elon Musk ve Twitter arasındaki gerilim artıyor: Yasal savaş kapıda! - Son Dakika

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