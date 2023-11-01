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Elon Musk: Yapay Zeka İnsanlığın Karşı Karşıya Olduğu En Acil Risk - Son Dakika

Elon Musk: Yapay Zeka İnsanlığın Karşı Karşıya Olduğu En Acil Risk

Son Güncelleme: 01.11.2023 17:39

Tesla, SpaceX ve X'in sahibi Elon Musk, İngiltere'de düzenlenen Yapay Zeka Güvenliği Zirvesi'nde yapay zekanın insanlığın karşı karşıya olduğu en acil varoluşsal risk olduğunu belirtti. Musk, yapay zekanın insanlardan daha akıllı olabileceğini ve bu nedenle yapay zeka güvenliğinin önemli bir konu olduğunu vurguladı. Ayrıca, yapay zekanın insanlığın faydası için kullanılması gerektiğini söyledi.

Tesla, SpaceX ve sosyal medya platformu X'in sahibi Elon Musk, yapay zekanın insanlığın karşı karşıya olduğu en acil varoluşsal risk olduğuna işaret etti.

"EN AKILLI İNSANDAN BİLE DAHA AKILLI"

Musk, İngiltere'de düzenlenen Yapay Zeka Güvenliği Zirvesi kapsamında İngiliz ulusal haber ajansı PA Media'ya konuştu. Yapay zekanın en büyük tehditlerden biri olduğuna dikkati çeken Musk, "İlk kez en akıllı insandan bile daha akıllı olacak bir şeyle karşı karşıyayız." ifadelerini kullandı.

"YAPAY ZEKAYI İNSANLIĞIN FAYDASI İÇİN KULLANMAK GEREKİYOR"

İnsanların en hızlı ya da en güçlü canlı olmamasına rağmen en zeki canlı olduğunu söyleyen Musk, yapay zekanın daha zeki olacağını kaydetti. Musk, yapay zekayı insanlığın faydası için kullanmak gerektiğine vurgu yaparak, "Bence yapay zeka, karşı karşıya olduğumuz varoluşsal risklerden biri ve en acil olanı." diye konuştu.

YAPAY ZEKA GÜVENLİĞİ ZİRVESİYLE İLGİLİ DE KONUŞTU

Yapay zeka güvenliği alanında dünyada gerçekleştirilen ilk etkinlik olan Yapay Zeka Güvenliği Zirvesi hakkında da konuşan Musk, etkinliğin zamanlamasının çok doğru olduğunu ifade etti. Alanında gerçekleştirilen ilk zirve olma özelliğini taşıyan etkinlik, Nazi Almanyası'nın şifrelerinin kırıldığı ve kod çözme amaçlı bilgisayarların temellerinin atıldığı Milton Keynes kentindeki Bletchley Park'ta gerçekleştiriliyor. İki gün sürecek etkinlik kapsamında yapay zekanın kamu yararına kullanılması ve riskleri ele alınacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Teknoloji Elon Musk: Yapay Zeka İnsanlığın Karşı Karşıya Olduğu En Acil Risk - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elon Musk: Yapay Zeka İnsanlığın Karşı Karşıya Olduğu En Acil Risk - Son Dakika
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