Tesla Model Y, Corolla'yı tahtından edecek! - Son Dakika
Üye Girişi

Tesla Model Y, Corolla'yı tahtından edecek!

07.08.2022 15:02
Tesla Model Y, Corolla'yı tahtından edecek!

Elon Musk yaptığı açıklamada, Model Y'nin 2023 yılına gelindiğinde dünyanın en çok satan araba modeli olacağını belirtti.

Tesla Model Y, marka için büyük bir önem arz ediyor. Başarılı satış rakamlarına ulaşan kompakt SUV model, yıllar geçtikçe bu başarısını da artırıyor. Tesla'nın en önemli otomobili konumunda bulunan Model Y, dünyanın en çok satan araba modeli olma yolunda ilerliyor.

Tesla Model Y en çok satan araba olma yolunda

Tesla'nın yıllık hissedar toplantısında konuşan CEO Elon Musk, Model Y'nin 2022 yılında dünyada en çok gelir getiren aracı olacağını iddia etti. Musk ayrıca Model Y'nin 2023 yılına gelindiğinde ise dünyanın en çok satan aracı olacağını belirtti.

Tesla üretimi artırıyor! İşte Çin'deki yeni fabrika

Şu anda Toyota Corolla, dünyanın en çok satan araba modeli konumunda. Japon üretici 2021 yılında 1 milyondan fazla Corolla sattığını açıkladı. Karşılaştırmak gerekirse, Tesla'nın geçtiğimiz yılki toplam satış adedi ise 936 bin olarak açıklandı. Ancak elektrikli otomobil üreticisi her yıl satışlarını artırıyor.

Tesla Model Y, Corolla'yı tahtından edecek!

Tesla, 2022 yılı içerisinde ortaya çıkan tedarik zinciri sorunlarına rağmen satışlarını artırmayı hedefliyor. Şirket, bu yıl 1 milyon 300 binden fazla araç satmayı planlıyor. Yaşanan tedarik zinciri sorunları ortadan kalktığında ise şirket araç üretimini de artıracak.

Şirketin Gigafactory'leri tam kapasite ile çalışmaya başladığında araç üretimi de öneml bir noktaya çıkacaktır. Tedarik zinciri sorunlarının ortadan kalkması ve elektrikli araçların daha fazla benimsenmesi ile birlikte Model Y'nin dünyanın en çok satan arabası olması kulağa oldukça mantıklı geliyor.

Tesla Model Y, Corolla'yı tahtından edecek!

Tesla Model Y satışları geçtiğimiz yıl yüzde 412 artarak 392 bin adet olarak gerçekleşti. Model 3 ise 2021 yılında 508 binlik satış rakamına ulaştı. Elektrikli SUV modelin önümüzdeki süreçte hem kardeşi Model 3 hem de diğer araçları geride bırakarak birinci olması bekleniyor.

Peki siz Tesla Model Y hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Tesla Model Y dünyanın en çok satan arabası olabilir mi?

YORUMLAR
500
Konya'da hafif ticari aracın direğe çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Konya'da hafif ticari aracın direğe çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı TIR'ın düğün konvoyuna çarptığı kazada gelinin kardeşi yaşam mücadelesi veriyor TIR'ın düğün konvoyuna çarptığı kazada gelinin kardeşi yaşam mücadelesi veriyor
Kaynak: Shiftdelete

Elon Musk, Tragger, CEO, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Tesla Model Y, Corolla'yı tahtından edecek! - Son Dakika

Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.

Son Dakika
14:10 Galatasaray ve Beşiktaş takipteydi! Isco rotasını başka yöne kırdı
13:48 "KPSS skandalının arkasında FETÖ mü var?" sorusuna AK Partili Kandemir'den yanıt: Hep birlikte göreceğiz
13:20 "Göğüslerin harika, üstsüz poz verir misin?" diyen takipçisine Gülben Ergen yanıt verdi: Vermem
13:20 Ankara'dan sonra İstanbul ve İzmir belediyeleri de Halk Ekmek'e zam yaptı! Fırın fiyatına yaklaştı
12:57 Koruması gazeteci Latif Şimşek'i darbeden Cemal Enginyurt hakkında soruşturma başlatıldı
12:48 Ebru Şancı Öztürk ölümden döndü: Bedenim iyileşti ruhum iyileşmedi
12:46 Galatasaray Süper Lig'de ilk maçına çıkıyor! İşte transferleriyle şov yapan sarı kırmızılıların muhtemel 11'i
12:44 İstanbul'da 20 yaşındaki genci işkenceyle öldürüp evinin önüne attılar! Cenazesi Mardin'e gönderildi
12:25 2.5 yaşında katledilen Müslüme Yağal'ın bilirkişi raporu vahşeti kanıtladı: Cinsel istismara uğradıktan sonra öldürülmüş
12:16 Tartıştığı oğlu Keremcan 15. kattan atlayınca kendisini kaybeden baba kafasına ateş ederek intihar etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2022 15:02:45. #1.12#
SON DAKİKA: Tesla Model Y, Corolla'yı tahtından edecek! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement