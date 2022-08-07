Tesla Model Y, Corolla'yı tahtından edecek!

Tesla Model Y, marka için büyük bir önem arz ediyor. Başarılı satış rakamlarına ulaşan kompakt SUV model, yıllar geçtikçe bu başarısını da artırıyor. Tesla'nın en önemli otomobili konumunda bulunan Model Y, dünyanın en çok satan araba modeli olma yolunda ilerliyor.

Tesla Model Y en çok satan araba olma yolunda

Tesla'nın yıllık hissedar toplantısında konuşan CEO Elon Musk, Model Y'nin 2022 yılında dünyada en çok gelir getiren aracı olacağını iddia etti. Musk ayrıca Model Y'nin 2023 yılına gelindiğinde ise dünyanın en çok satan aracı olacağını belirtti.

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Şu anda Toyota Corolla, dünyanın en çok satan araba modeli konumunda. Japon üretici 2021 yılında 1 milyondan fazla Corolla sattığını açıkladı. Karşılaştırmak gerekirse, Tesla'nın geçtiğimiz yılki toplam satış adedi ise 936 bin olarak açıklandı. Ancak elektrikli otomobil üreticisi her yıl satışlarını artırıyor.

Tesla, 2022 yılı içerisinde ortaya çıkan tedarik zinciri sorunlarına rağmen satışlarını artırmayı hedefliyor. Şirket, bu yıl 1 milyon 300 binden fazla araç satmayı planlıyor. Yaşanan tedarik zinciri sorunları ortadan kalktığında ise şirket araç üretimini de artıracak.

Şirketin Gigafactory'leri tam kapasite ile çalışmaya başladığında araç üretimi de öneml bir noktaya çıkacaktır. Tedarik zinciri sorunlarının ortadan kalkması ve elektrikli araçların daha fazla benimsenmesi ile birlikte Model Y'nin dünyanın en çok satan arabası olması kulağa oldukça mantıklı geliyor.

Tesla Model Y satışları geçtiğimiz yıl yüzde 412 artarak 392 bin adet olarak gerçekleşti. Model 3 ise 2021 yılında 508 binlik satış rakamına ulaştı. Elektrikli SUV modelin önümüzdeki süreçte hem kardeşi Model 3 hem de diğer araçları geride bırakarak birinci olması bekleniyor.

Peki siz Tesla Model Y hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Tesla Model Y dünyanın en çok satan arabası olabilir mi?