Elon Musk: Yaşanan chip kıtlığı büyük sorun

ABD merkezli elektrikli araç üreticilerinden Tesla'nın CEO'su Elon Musk, küresel düzeyde yaşanmakta olan yarı iletken kıtlığının büyük sorun olduğunu vurguladı.

Musk yaptığı açıklamada, tüm bu sorunlara karşın büyük olasılıkla önümüzdeki ay içinde Tesla Model S dağıtımlarının başlayacağını duyurdu. Buna göre Tesla'nın yeni modelinin "yüksek kapasite ile üretimi" bu yılın üçüncü çeyreğinde ve seri üretimi de 2022 yılında başlayacak.