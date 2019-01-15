Son Dakika Haberleri: Elon Musk, Yeni Tesla Aracının Uçacağını Söyledi

Elon Musk, Yeni Tesla Aracının Uçacağını Söyledi

34 dakika önce

Elon Musk, Tesla'nın uçan araç üretimi üzerinde çalıştığını söyledi.

Elon Musk, Yeni Tesla Aracının Uçacağını Söyledi, System.String[]
Elektrikli otomobillerdeki başarısıyla dünyaya ün salan Tesla, araçlarının performansıyla rakiplerini yerle bir ediyor. Çılgın hareketleriyle tanıdığımız ve sektör liderlerinden olan; şirketin CEO'luğunu üstlenen Elon Musk, bugün resmi Twitter hesabı üzerinden paylaştığı Tweet'ler ile gelecekteki dönüşüm ve teknoloji vizyonunu açıkladı.




Uçan arabanın bulunduğu bir Tweet'e verdiği cevap ile Elon Musk; oldukça hızlı kalkış gerçekleştiren Tesla'nın gözde elektrikli aracı Roadster'ın yeni versiyonunun uçma kabiliyetine sahip olacağını ima etti. Birçok kullanıcı Elon Musk'ın şaka yapıp yapmadığını merak etmeye başladı. Bunun üzerine Musk, bir Tweet daha paylaştı.




Paylaştığı Tweet ile şaka yapmadığını belirten Elon Musk; arka tarafta bulunan iki koltuğun olduğu yerde, oldukça iyi korumalı yüksek basınç kabında, aşırı yüksek basınçlı SpaceX soğuk gazlı itiş sisteminin kullanılacağını söyledi. SpaceX'in soğuk gazlı itiş sisteminin gücünün ise Tesla'nın Roadster aracını hovercraft misali -ve hovercrafttan çok ama çok daha yüksek yerlere- uçurabilecek güce sahip olduğu söyleniyor.
Kaynak: WebTekno

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 11:44 

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