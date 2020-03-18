Elon Musk Yine Apple'a ve iOS'e Yüklendi - Son Dakika
Son Dakika Teknoloji Elon Musk Yine Apple'a ve iOS'e Yüklendi - Son Dakika

Elon Musk Yine Apple'a ve iOS'e Yüklendi

18 dakika önce

Elon Musk resmi Twitter adresi üzerinden Apple'a ve Apple tarafından geliştirilen işletim sistemlerine yüklendi. Musk, Apple'ın iddia ettiğini

Elon Musk Yine Apple'a ve iOS'e Yüklendi, System.String[]

Elon Musk resmi Twitter adresi üzerinden Apple'a ve Apple tarafından geliştirilen işletim sistemlerine yüklendi. Musk, Apple'ın iddia ettiğinin aksine iOS ve MacOS sistemlerinin o kadar güvenli olmadığını dile getirdi.


2000'lerin başında elde çıkardığı para aktarma sistemi PayPal'den sonra elektrikli araba üreticisi Tesla ve uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'i kuran Elon Musk, son yılların en çok konuşulan kişilerinden bir tanesiydi. Tesla modelleri ile elektrikli arabaları otomobil sektörünün değişmezleri arasına sokan Musk, SpaceX ile uzay taşımacılığını kökten değiştirmişti.


Girişimlerinde yakaladığı başarılarla ününe ün katan Elon Musk, özellikle Twitter üzerinden gündem belirleyen açıklamalar yapıyordu. Musk'ın bugünkü gündeminde ise Apple ve iOS 13 yer aldı. Elon Musk tarafından yapılan açıklamada Apple şirketinin yapmış olduğu iOS 13 güncellemesinin bütün sistemleri bozduğu ve büyük sorunlar yarattığı ifade edildi. Bu durum Apple kullanıcıları tarafından da daha önce defalarca dile getirilmişti. Elon Musk kendisinin bir iPhone kullandığını ve iOS 13 güncellemesi ile birlikte e-posta sisteminin adeta darmaduman olduğunu söyledi.


Gerçekten de bundan kısa bir süre önce iOS 13 platformunun getirmiş olduğu yeni e-posta sistemleri büyük sorunlar içeriyordu. Elon Musk bu problemlerin bir an önce giderilmesi için Apple şirketine e-posta attığını bile söyledi. Ancak ona göre Apple teknoloji ile doğru orantılı olarak kendisini geliştirmiyor.

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Kaynak: Tamindir

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 10:32 
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