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Elon Musk yine yaptı yapacağını! Bir tweet attı Bitcoin 39 bin doları aştı - Son Dakika

Elon Musk yine yaptı yapacağını! Bir tweet attı Bitcoin 39 bin doları aştı

14.06.2021 09:43

Kripto para piyasasına yönelik attığı tweetler ile sürekli spekülasyon yapmakla suçlanan Tesla CEO'su Elon Musk, yine yaptı yapacağını. Bitcoin madencilerinin kullandıkları enerjinin yalnızca yarısını yenilenebilir kaynaklardan almaları durumunda, araç satışlarında yeniden Bitcoin kabul etmeye başlayacağını açıklayan Musk, piyasaları yeşile döndürdü. Musk'ın açıklamasıyla Bitcoin 39 bin doların üzerine çıkarken, en büyük 100 birimden 93'ü artıya geçti.

Elektrikli araç üreticisi Tesla'nın CEO'su Elon Musk'ın, Bitcoin madencilerinin kullandıkları enerjinin yalnızca yarısını yenilenebilir kaynaklardan almaları durumunda, araç satışlarında yeniden Bitcoin kabul etmeye başlayacağını açıklamasının ardından, kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi 39 bin doların üzerine yükseldi.

Daha önce Bitcoin'in doğaya verdiği zararı tam olarak tespit etmeden Tesla'nın Bitcoin ile alışveriş yapmasına izin vermeyeceğini duyuran Elon Musk dün gece, "Eğer bitcoin madencileri temiz enerji kullanımını onaylarsa Tesla tekrara Bitcoin ile ödeme kabul edebilir" dedi.

MUSK'IN TWEETİNİN ARDINDAN PİYASA YEŞİLE DÖNDÜ

Musk'ın tweetinin ardından yüzde 12'nin üzerinde tırmanan Bitcoin, tüm piyasaları da ardından sürükledi. Açıklama öncesi neredeyse tamamı kırmızıda olan piyasalarda, son 24 saat içinde en büyük 100 birimden 93'ü artıya geçti.

Bitcoin'in, Musk'ın paylaşımının hemen ardından tırmanışa geçtiğini vurgulayan analistler, 'neredeyse tamamı kırmızıda olan kripto para piyasaları tablolarının birden bire yeşil denize dönüştüğüne' dikkat çektiler.

BİTCOİN'İN PİYASA HACMİ 78 MİLYAR DOLAR ARTTI

Gelişmelerin etkisiyle, son 24 saat içinde 34.885.46 ve 39.746.35 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 12.12 artışla 39.176.84 dolara yükselirken, birimin haftalık kazancı yüzde 7.92 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de yaklaşık 78 milyar dolar birden tırmanışla 733 milyar dolara yükseldi.

Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da, 2.312.64 ve 2.547.37 dolar arasında dalgalandığı son 24 saatte yüzde 6.34 artışla 2,485.13 dolara yükseldi. Birimin haftalık kaybı yüzde 10.53 ve piyasa hacmi de yaklaşık 17 milyar dolarlık artışla 288 milyar dolar düzeyindeydi.

Kripto para piyasalarının üçüncü büyük birimi Tether ise, 0.9996 ve 1.00 dolar arasında dalgalandığı son 24 saatte yüzde 0.02 düştü. Birimin haftalık kaybı yüzde 0.01 ve piyasa hacmi de değişmeyerek 62 milyar dolar düzeyindeydi.

Elon Musk yine yaptı yapacağını! Bir tweet attı Bitcoin 39 bin doları aştı

TOPLAM PİYASA HACMİ 1.5 TRİLYON DOLARI AŞTI

Piyasalardaki alım ağırlıklı işlemlerin etkisiyle, kripto para piyasalarının en büyük 100 biriminden yalnızca yedi birimin değeri son 24 saatte düşerken, ilk 10 birimden iki birim de düşenler arasındaydı. Bu gelişmelerle tüm piyasalarda toplam hacim 1.0 trilyon 621 milyar dolar ile yeniden 1.5 trilyon doların üzerine yükseldi.

Kripto para piyasalarında toplam hacim ilk kez;

7 Ocak'ta 1.0 trilyon dolar,

15 Şubat'ta 1.5 trilyon dolar,

10 Nisan'da 2.0 trilyon dolar,

7 Mayıs'ta 2.5 trilyon dolar sınırını aşmıştı.

Toplam 10.412 kripto para biriminin işlem gördüğü 381 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 45.2'sini Bitcoin, yüzde 17.8'ini de Ethereum oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de 92 milyar dolar düzeyindeydi.

Elon Musk yine yaptı yapacağını! Bir tweet attı Bitcoin 39 bin doları aştı

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Son Dakika Ekonomi Elon Musk yine yaptı yapacağını! Bir tweet attı Bitcoin 39 bin doları aştı - Son Dakika Ekonomi


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