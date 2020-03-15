Elönü'nün babasının Umre ziyareti sonrası vefatı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elönü'nün babasının Umre ziyareti sonrası vefatı - Son Dakika

Elönü'nün babasının Umre ziyareti sonrası vefatı

6 saat önce

Gazeteci-Yazar Esra Elönü, Umre ziyaretinden dönen babası emekli imam Şaban Elönü'nün (63) vefatına ilişkin, "Babamın vefatından önce (Koronavirüs) ateş ve benzeri hiçbir bulgu yoktu, gayet iyiydi.

Elönü'nün babasının Umre ziyareti sonrası vefatı, System.String[]

Gazeteci-Yazar Esra Elönü, Umre ziyaretinden dönen babası emekli imam Şaban Elönü'nün (63) vefatına ilişkin, "Babamın vefatından önce (Koronavirüs) ateş ve benzeri hiçbir bulgu yoktu, gayet iyiydi. Sonuçlar negatif çıktı." dedi.

Elönü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Adli Tıp Kurumundan yapılan açıklamada, babasının vefatıyla ilgili koronavirüs şüphesine rastlanmadığını söyledi.

Babasının Umre dönüşünde olduğu için koronavirüs tehlikesini göz önünde bulundurarak, temkinli davrandıklarını anlatan Elönü, "Babamın vefatından önce (Koronavirüs) ateş ve benzeri hiçbir bulgu yoktu, gayet iyiydi. Onun sonucunda da Adalet Bakanlığı, sağ olsunlar Adli Tıp Kurumunda devam eden süreci hızlandırdılar ve gelen sonuçlar negatif çıktı." diye konuştu.

Babasının kaybının ani olması nedeniyle derin bir üzüntü içerisinde olduğunu belirten Elönü, dostlarımdan koranavirüs şüphesiyle ilgili çok soru aldığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Adli Tıp Kurumundan resmi açıklama yapıldı, sonuç negatif çıktı. Adli Tıp Raporunda da şu anda sonuç 'doğal ölüm' olarak görünüyor. Cenaze işlemleri için çalışmalarımız devam ediyor. Yarın defnedeceğiz ama hangi camide, ne zaman olduğu noktasında kamuoyunu bilgilendireceğim. Şu anda koronavirüs ile ilgili Allah'a çok şükür bir sıkıntı görünmüyor, sonuçların negatif çıkması içimizi rahatlattı. Sadece ani ve beklenmedik bir ölüm olduğu için çok üzüntülüyüz."

Şaban Elönü, Umre ziyareti için gittiği Suudi Arabistan'dan dönüşünün ardından bu sabah saatlerinde evinde hayata veda etmişti.

Elönü'nün cenazesi, Adli Tıp Kurumuna götürüldükten sonra evinin çevresi belediye ekiplerince dezenfekte edilmişti.

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Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 06:42 Kaynak: AA
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