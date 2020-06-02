ELPA'dan George Floyd'un öldürülmesine tepki - Son Dakika

ELPA'dan George Floyd'un öldürülmesine tepki

Basketbolda Avrupa Ligi Oyuncular Birliği (ELPA), ABD'de George Floyd isimli siyahinin polis tarafından gözaltına alınırken öldürülmesine tepki gösterdi.

ELPA'dan George Floyd'un öldürülmesine tepki, System.String[]

Basketbolda Avrupa Ligi Oyuncular Birliği (ELPA), ABD'de George Floyd isimli siyahinin polis tarafından gözaltına alınırken öldürülmesine tepki gösterdi.

ELPA'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, aralarında ELPA Başkanı ve Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nın İtalyan oyuncusu Luigi Datome'nin de olduğu basketbolcuların tepkilerine yer verildi.

Datome tepkisini, "ABD'de gördüğümüz trajediyle hepimiz şok olduk ama bu trajediler bizi düşündüğümüz daha fazla birleştiriyor." şeklinde gösterirken, Panathinaikos'un Yunan asıllı ABD'li oyuncusu Nick Calathes, "Lider ve rol modeller olarak bizim sesimiz önemli. Irkçılığa karşı durmalı ve sesimizi yükseltmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Olympiakoslu Brandon Paul, AX Armani Exchange Milanlı Luis Scola, Real Madridli Trey Thompkins, ASVELli Guerschon Yabusele, Barcelonalı Nikola Mirotic, ALBA Berlinli Peyton Siva, Maccabi FOXlu Scottie Wilbekin, Baskonialı Tornike Shengelia ve CSKA Moskovalı Kyle Hines tepki gösteren diğer oyuncular oldu.

Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa, Polis, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.06.2020 07:15 Kaynak: AA

Son Dakika Spor ELPA'dan George Floyd'un öldürülmesine tepki - Son Dakika Spor
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