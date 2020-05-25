ELPA, THY Avrupa Ligi'nde sezonun iptal edilmesinden memnun

Basketbolda Avrupa Ligi Oyuncular Birliği (ELPA), THY Avrupa Ligi'nde 2019-2020 sezonunun iptal edilmesini memnuniyetle karşıladı.

ELPA'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, "Bütün tarafların sağlığı ile güvenliğini sağladığı ve gelecek sezona herkesin hazırlanması için zaman tanıdığı için THY Avrupa Ligi'nin iptal edilmesini memnuniyetle karşılıyoruz." denildi.

Açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Avrupa basketbolu için zor bir süreç başlattığının farkında olunduğu belirtildi.

Zorlu süreçte, THY Avrupa Ligi yönetiminin, kulüplerin ve oyuncuların basketbolun geleceği için olumlu iş birliğinde bulunduğu ve beraber adım attığı aktarıldı.

Kriz başladığından beri ELPA'nın sadece basketbolcular için değil, başantranörler, kulüp çalışanları, hakemler, medya ve taraftarların sağlığı için hareket ettiği hatırlatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ELPA'nın başkanı Fenerbahçeli basketbolcu Luigi Datome, "Bireysel ve küresel olarak eşsiz ve tahmin edilemeyen bir durumla karşı karşıya kaldık. THY Avrupa Ligi'ni iptal etme kararı zordu fakat doğruydu. Bu zor adımı attığı için tüm paydaşlara teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.