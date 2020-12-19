Elpek bezi, kadınların ellerinde hayat buluyor - Son Dakika

Elpek bezi, kadınların ellerinde hayat buluyor

19.12.2020 08:11
Elpek bezi, kadınların ellerinde hayat buluyor, System.String[]

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde kurulan 'Elpek Dokuyan Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'ndeki kadınlar unutulmaya yüz tutmuş elpek bezini üreterek yaşatmaya çalışıyor.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde kurulan 'Elpek Dokuyan Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'ndeki kadınlar unutulmaya yüz tutmuş elpek bezini üreterek yaşatmaya çalışıyor. Kadınlar elpek bezinden gömlekten masa örtüsüne, çantadan el bezine kadar birçok ürün yaparak satıyor.

Ketenden yapılan yöresel elpek bezinin gelecek nesiller için yaşatılması kapsamında bir araya gelen 7 kadın, Elpek Dokuyan Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'ni kurdu. Başkanlığını Halk Eğitim Merkezi Dokuma Öğretmeni Nigar Duman'ın yaptığı kooperatif, unutulmaya yüz tutmuş elpek bezinden çeşitli ürünler yapmaya başladı. El emeğiyle yapılan elpek bezleri, tahtadan yapılan dokuma tezgahlarında ilmek ilmek dokunarak ortaya çıkıyor. Elpek bezinden üretilen masa örtüsü, gömlek, kolye, çanta ve el bezine kadar üretilen birçok ürün kooperatif tarafından satışa sunuluyor. Kadınlar, satılan ürünlerle aile bütçelerine de katkıda bulunuyor.

BİR GELENEĞİ YAŞATMAYA ÇALIŞIYORLAR Kooperatif başkanı Nigar Duman yöresel elpek bezini yaşatmak için yola çıktıklarını belirterek, "Amacımız ilk olarak elpek bezini öne çıkarmaktı. Daha sonra kadınlara iş imkanı sunmak için bu kooperatifi kurduk. Elpek bezi çok eski zamanlardan, Osmanlı döneminden bu yana gelmektedir. Sağlamlığı nedeniyle yelkenlilerde kullanılmıştır. Daha sonra elpek bezi özelliğini yitirmeye başladı. Fakat buna rağmen ninelerimiz bunları kalite yönünden kıyafetlerde kullanmaya devam etmişlerdir. Biz de şimdi bunu gün yüzüne çıkarmak istiyoruz. Ama buna yeni üretimlerle modern dokunuşlar vermek istiyoruz. O yüzden kooperatifimizde modern dokunuşlarla elpek bezini üretmeye devam ediyoruz. Türkiye şu anda elpek bezini çok tanıyor diyemem. Ereğli'nin kendi halkın da bile sandıklarında kaldığı için çok tanınıyor diyemem" dedi.

Amaçlarının elpek bezini Türkiye'nin yanı sıra dünyaya tanıtmak olduğunu ifade eden Duman, bunun için çalışmalar yaptıklarını söyledi. Ereğli Kaymakamlığı ve belediyenin de kendilerine önemli desteğinin bulunduğunu ifade eden Duman, gelecek nesillerin bu geleneği geliştirmesi içinde çabaladıklarını söyledi.


Elpek bezi, kadınların ellerinde hayat buluyor
Elpek bezi, kadınların ellerinde hayat buluyor
Elpek bezi, kadınların ellerinde hayat buluyor
Elpek bezi, kadınların ellerinde hayat buluyor
Elpek bezi, kadınların ellerinde hayat buluyor
Elpek bezi, kadınların ellerinde hayat buluyor
Elpek bezi, kadınların ellerinde hayat buluyor
Elpek bezi, kadınların ellerinde hayat buluyor
Elpek bezi, kadınların ellerinde hayat buluyor
Elpek bezi, kadınların ellerinde hayat buluyor
Elpek bezi, kadınların ellerinde hayat buluyor
Elpek bezi, kadınların ellerinde hayat buluyor
Elpek bezi, kadınların ellerinde hayat buluyor
Elpek bezi, kadınların ellerinde hayat buluyor

Halk Eğitim Merkezi, Kooperatif, Türkiye, Kadın, Kültür Sanat, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Kültür Sanat Elpek bezi, kadınların ellerinde hayat buluyor - Son Dakika


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