Elramir takım tekliflerine açık olduğunu duyurdu! - Son Dakika

1907 Fenerbahçe Espor League of Legends takımı bünyesinde aktif rol alan Elramir takım tekliflerine açık olduğunu .

Geçtiğimiz sezon 1907 Fenerbahçe Espor'un gençleşmeye gitmesiyle birlikte başarılı oyuncuyu "Ormanı" rolüyle bünyesine kattı. Ligde de büyük bir performans sergileyerek fastPay Wildcats ile final maçı oynayan organizasyon yeni sezon için farklı bir takım kuracak gibi görünüyor.

Başarılı oyuncu dün Twitter üzerinden "Herkese merhaba, 1907 Fenerbahçe ile olan sözleşmem devam ediyor fakat takım tekliflerini ve tryoutları değerlendirebiliyorum." açıklamasıyla bir gönderi paylaştı. Sonrasında ise "Şimdilik söyleyebileceğim çok bir şey yok ilerleyen günlerde durum kesinleştiğinde gerekli açıklamalar yapılır şimdiden teşekkür ederim beni destekleyen herkese." eklemesini yaptı. Gönderi altına gelen yorumlar ise oyuncunun tarafını tutar nitelikteydi. Oyuncunun gelecek durağının neresi olacağını yakında öğrenmiş olacağız.

Playerbros ekibi olarak her iki tarafa da gelecek planlamalarında başarılar diliyoruz!