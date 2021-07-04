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Elsa Kasırgası, Karayipler'i vurdu - Son Dakika

Elsa Kasırgası, Karayipler'i vurdu

04.07.2021 00:12
Elsa Kasırgası, Karayipler'i vurdu, System.String[]

Elsa Kasırgası, Karayipler'deki tatil yerleri Barbados, Saint Lucia, Martinique ve Saint Vincent ve Grenadinler'i vururken, sel ve elektrik kesintilerine neden oldu.

Elsa Kasırgası, Karayipler'deki tatil yerleri Barbados, Saint Lucia, Martinique ve Saint Vincent ve Grenadinler'i vururken, sel ve elektrik kesintilerine neden oldu.

Atlantik Okyanusu'nda sezonun ilki kasırgası Elsa, Karayip ülkelerini vurdu. Karayip ülkelerinden Barbados'ta altyapıda ciddi hasara yol açan kasırga, bölgedeki diğer ülkeleri de etkisi altına aldı. Şiddetli rüzgarların eşlik ettiği sağanak yağışlar sel ve taşkınlara neden oldu. Kasırga evlerin çatılarını uçurarak, birkaç ağacı devirdi. Elektrik ve su kesintilerine neden olan kasırgadan en çok etkilenen ise adanın güney kesimi oldu. Ülkenin İçişleri, Enformasyon ve Halkla İlişkiler Bakanı Wilfred Abrahams, "Şu ana kadar meteorolojik olayın neden olduğu ölüm veya ciddi yaralanma bildirilmedi" dedi.

Barbados yetkilileri kasırga uyarısını devreye soktu. İlk müdahale ekipleri, Barbados Savunma Kuvvetleri'nden birimlerle birlikte, doğal fenomenin sonuçlarıyla boğuştu. Şu ana kadar tropik bir fırtınaya karşı zayıflayan Elsa, batı-kuzeybatı yönünde 40 km/s'den fazla hızla ilerliyor. 4 Temmuz'da Küba ve Jamaika'ya doğru hareket edebilir.

ABD uyarı yayımladı

Bu arada ABD Ulusal Kasırga Merkezi, Elsa Kasırgası'nın Hispaniola kıyılarına doğru ilerlediği bilgisini başladı. Bölgede koşulların kötüleşmesinin beklendiği konusunda bir uyarı yayınladı. Elsa, verilerine göre şu anda Dominik Cumhuriyeti'ne ait olan Beata Adası'nın yaklaşık 160 kilometre güneydoğusunda bulunuyor.

Elsa Kasırgası'nın Jamaika ve Küba'ya geçmeden önce hızının hafta sonu boyunca azalması ve Hispaniola'ya ulaşması bekleniyor.

Dominik Cumhuriyeti ve Haiti'nin güney kıyıları ile Jamaika için bir kasırga uyarısı yürürlükte. Buna ek olarak, Camagüey, Granma, Guantanamo, Holguin ve Las Tunas ve Santiago de Cuba dahil olmak üzere bazı Küba eyaletleri için bir kasırga uyarısı var. Pazartesi gününe kadar fırtınanın Güney Florida'ya ulaşması bekleniyor ancak şu anda ABD'nin bu bölgesi için herhangi bir uyarı veya uyarı yapılmadı.

Perşembe günü Atlantik'te oluşan Elsa Kasırgası, Cuma günü Doğu Karayipler'deki Windward Adaları'nın bir parçası olan Barbados, Saint Lucia, Martinique ve Saint Vincent ve Grenadinler'i vurdu. Kuzeybatıya doğru ilerlerken, saatte 120 km civarında sürdürülebilir rüzgarlar ve saatte 138 km'ye varan şiddetli rüzgarlarla kasırga etkilenen bölgelerde hasara neden oldu. - BRİDGETOWN

Karayipler, Barbados, Küba, Sel, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Elsa Kasırgası, Karayipler'i vurdu - Son Dakika


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