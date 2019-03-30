Son Dakika Haberleri: ElseRoof, ihtiyacınız olan her yere güneş elektrik santrali kuruyor

ElseRoof, ihtiyacınız olan her yere güneş elektrik santrali kuruyor

1 saat önce

Else Enerji, çatı uygulamalarına yönelik oluşturduğu yeni markası ElseRoof ile enerji alanındaki pazarını büyütmek amacında.

ElseRoof, ihtiyacınız olan her yere güneş elektrik santrali kuruyor, System.String[]
Else Enerji, çatı uygulamalarına yönelik oluşturduğu yeni markası ElseRoof ile enerji alanındaki pazarını büyütmek amacında.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 02:32 

Ekonomi
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