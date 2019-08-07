Eltilerin Savaşı Filmi

Eltilerin Savaşı, iki elti olan Sultan ve Gizem arasında yaşanan tatlı çekişmelere, bitmek bilmeyen rekabete odaklanıyor. Sosyal medyaya olan düşkünlükleri ile bilinen Gizem ve Sultan'ın hayatına odaklanılan film
de, eltilerin evlilik anlayışları, aile kurarken yaşadıkları ilginç olaylar anlatılıyor. Yönetmen
koltuğunda Onur Bilgetay'ın oturduğu film
in senaryosunu, başrolde de yer alan Gupse Özay
kaleme alıyor. Filmin kadrosunda Özay'a, Merve Dizdar
, Ferit Aktuğ
ve Uraz Kaygılaroğlu
eşlik ediyor.Yönetmen:
Onur BilgetaySenaryo:
Gupse ÖzayOyuncular:
Gupse Özay, Merve Dizdar, Ferit Aktuğ, Uraz KaygılaroğluFilmin Türü:
KomediOrijinal Adı:
Eltilerin SavaşıYapımcı Firma:
NuLookYapım Yılı:
2020Yapım Ülkesi:
TürkiyeOrijinal Dili:
TürkçeVizyon Tarihi:
31.01.2020Eltilerin Savaşı Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.