Son Dakika Haberleri: Eltilerin Savaşı Filmi
Son Dakika Sinema Haber

Eltilerin Savaşı Filmi

35 dakika önce

Eltilerin Savaşı filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Eltilerin Savaşı filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Eltilerin Savaşı Filmi, System.String[]
Eltilerin Savaşı, iki elti olan Sultan ve Gizem arasında yaşanan tatlı çekişmelere, bitmek bilmeyen rekabete odaklanıyor. Sosyal medyaya olan düşkünlükleri ile bilinen Gizem ve Sultan'ın hayatına odaklanılan filmde, eltilerin evlilik anlayışları, aile kurarken yaşadıkları ilginç olaylar anlatılıyor.

Yönetmen koltuğunda Onur Bilgetay'ın oturduğu filmin senaryosunu, başrolde de yer alan Gupse Özay kaleme alıyor. Filmin kadrosunda Özay'a, Merve Dizdar, Ferit Aktuğ ve Uraz Kaygılaroğlu eşlik ediyor.


Yönetmen: Onur Bilgetay
Senaryo: Gupse Özay
Oyuncular: Gupse Özay, Merve Dizdar, Ferit Aktuğ, Uraz Kaygılaroğlu
Filmin Türü: Komedi
Orijinal Adı: Eltilerin Savaşı
Yapımcı Firma: NuLook
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Vizyon Tarihi: 31.01.2020

Eltilerin Savaşı Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.
Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.

Gupse Özay, Yönetmen, Sinema

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 08:54 Kaynak: InterSinema.com
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



3 yıl evli kaldığı karısından 37 yıldır boşanmaya çalışıyor
Eski Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla'nın kızı 5 yılda işe gitmeden 251 bin lira maaş almış Sosyal medyada paylaşılan fotoğraftaki tek bir detay, ihaneti ortaya çıkardı Uyuşturucu çetesini yakalatan muhtarın bir oğlu daha öldürüldü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.8.2019 09:29:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eltilerin Savaşı Filmi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]