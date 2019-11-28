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'Eltilerin Savaşı' filminin ilk teaser'ı yayınlandı.
6 saat önce
Yönetmenliğini Onur Bilgetay'ın üstlendiği film, Sultan ve Gizem adlı iki elti arasındaki eğlenceli rekabeti beyazperdeye taşıyacak.
Yönetmenliğini Onur Bilgetay'ın üstlendiği film, Sultan ve Gizem adlı iki elti arasındaki eğlenceli rekabeti beyazperdeye taşıyacak. "Eltilerin Savaşı" 31 Ocak'ta vizyona girecek.
Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 08:38
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