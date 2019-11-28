Son Dakika Haberleri: 'Eltilerin Savaşı' filminin ilk teaser'ı yayınlandı.
Son Dakika Magazin 'Eltilerin Savaşı' filminin ilk teaser'ı yayınlandı. - Son Dakika Magazin

'Eltilerin Savaşı' filminin ilk teaser'ı yayınlandı.

6 saat önce

Yönetmenliğini Onur Bilgetay'ın üstlendiği film, Sultan ve Gizem adlı iki elti arasındaki eğlenceli rekabeti beyazperdeye taşıyacak.

'Eltilerin Savaşı' filminin ilk teaser'ı yayınlandı., System.String[]

Yönetmenliğini Onur Bilgetay'ın üstlendiği film, Sultan ve Gizem adlı iki elti arasındaki eğlenceli rekabeti beyazperdeye taşıyacak. "Eltilerin Savaşı" 31 Ocak'ta vizyona girecek.

Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 08:38 
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