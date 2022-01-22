Eltisi iki çocuğunu kuyuya atmıştı, şimdi de kocası tarafından katledildi! - Son Dakika

Edremit ilçesi Kadıköy Mahallesi'ndeki bir markette çalışan Elif Turan, işe giderken önünü kesen ayrı yaşadığı eşi Kamil Turan tarafından tabancayla vuruldu.

AYRI YAŞADIĞI EŞİNE KURŞUN YAĞDIRDI

Elif Turan, vücuduna isabet eden 4 kurşunla yere yığılırken, Kamil Turan ise kaçtı. Silah seslerini duyup dışarı çıkan komşuları, Elif Turan'ı kanlar içinde görüp, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine mahalleye giden sağlık ekibi, Elif Turan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

KAYSERİ'DE DEFNEDİLECEK

Bir süredir eşinden ayrı, 13 yaşındaki kızı Eylül ile birlikte yaşadığı belirtilen Elif Turan'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Elif Turan'ın cenazesinin, otopsi işlemlerinin ardından memleketi Kayseri'ye gönderileceği belirtildi.

EYLÜL, 'ANNE' DİYE SESLENİCE BULUNMUŞTU

Daha önce Kayseri'nin Tomarza ilçesinde yaşayan çiftin 2016 yılında, o dönem 7 yaşında olan kızı Eylül ile 10 yaşında olan oğlu Mehmet Ali, amcalarının eski eşi Rükiye Tülay tarafından öldüresiye dövülüp, iki ayrı çuvala konduktan sonra 7 metre derinliğindeki boş su kuyusuna atılmıştı. Kamil Turan'ın boşanmasında rolü olduğunu düşünen Rükiye Tülay, kuyunun üzerini de taş ve samanla kapatmıştı. Jandarma ve mahallelinin yaptığı aramalar sırasında Eylül Turan, "Anne" diye seslenince kardeşler bulunmuştu. Kuyudan çıkarılan çocuklardan Mehmet Ali Turan'ın öldüğü belirlenmiş, Eylül Turan ise tedavisinin ardından sağlığına kavuşmuştu. Bu olayın ardından çiftin Balıkesir'in Edremit ilçesine taşındığı belirtildi. Jandarma, olayın ardından Şenol Turan'ın yakalanması için çalışma başlattı.