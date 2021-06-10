Eltisini sopayla döven kadın serbest bırakıldı - Son Dakika

SİVAS'ta, tartıştığı eltisi F.T.'yi sopayla dövüp hastanelik eden M.T. ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Hastanede tedavisi tamamlanan F.T. ise taburcu oldu.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Alibaba Mahallesi 117'nci Sokak'taki bir müstakil evde meydana geldi. Uzun süredir aralarında anlaşmazlık bulunan M.T. ile eltisi F.T. tartışmaya başladı.Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle M.T., eline geçirdiği sopayla eltisi F.T.'yi darbetti. Kavga seslerini duyan komşuları polise haber verdi. Eve gelen ekipler F.T.'yi kanlar içinde yerde yatarken buldu. Başına ve yüzüne aldığı darbelerle yaralanan F.T., ambulansla kaldırıldığı Numune Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Polisin gözaltına aldığı M.T. ise polis merkezindeki sorgu işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.