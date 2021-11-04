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Elvan: "2021'i yüzde 9'un üzerinde bir büyümeyle kapatmayı öngörüyoruz" - Son Dakika

Elvan: "2021'i yüzde 9'un üzerinde bir büyümeyle kapatmayı öngörüyoruz"

04.11.2021 19:33

Programın yapıldığı salon ve salonda bulunan katılımcılar Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın kürsüye çıkması Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın konuşması İSTANBUL - Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Turkuvaz Medya tarafından düzenlenen "Türkiye 2023 Zirvesi ve A Para...

Programın yapıldığı salon ve salonda bulunan katılımcılar

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın kürsüye çıkması

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın konuşması İSTANBUL - Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Turkuvaz Medya tarafından düzenlenen "Türkiye 2023 Zirvesi ve A Para Sohbetleri" programında konuştu. (1)

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: "Yılın ikinci yarısına ilişkin öncü göstergeler, ılımlı bir yurt içi talebe ve güçlü bir ihracata işaret ediyor"

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: "2021'i yüzde 9'un üzerinde bir büyümeyle kapatmayı öngörüyoruz. Muhtemelen çift haneli bir rakamla da kapatabileceğimizi düşünüyoruz"

Elvan: 2021'i yüzde 9'un üzerinde bir büyümeyle kapatmayı öngörüyoruz
Elvan: 2021'i yüzde 9'un üzerinde bir büyümeyle kapatmayı öngörüyoruz
Elvan: 2021'i yüzde 9'un üzerinde bir büyümeyle kapatmayı öngörüyoruz
Elvan: 2021'i yüzde 9'un üzerinde bir büyümeyle kapatmayı öngörüyoruz

Maliye Bakanı, Lütfi Elvan, Türkiye, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Elvan: '2021'i yüzde 9'un üzerinde bir büyümeyle kapatmayı öngörüyoruz' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elvan: "2021'i yüzde 9'un üzerinde bir büyümeyle kapatmayı öngörüyoruz" - Son Dakika
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