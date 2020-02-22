Elvan: "83 milyonun hakkını, hukukunu, bütünlüğünü korumak zorundasınız" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elvan: '83 milyonun hakkını, hukukunu, bütünlüğünü korumak zorundasınız' - Son Dakika

Elvan: "83 milyonun hakkını, hukukunu, bütünlüğünü korumak zorundasınız"

7 saat önce

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, 83 milyonun hakkının, hukukunun, bütünlüğünün korunması gerektiğini belirterek, "Böyle bir sorumluluğumuz var. 'Suriye'ye neden giriliyormuş?' diyenlere 'Senin ülkenin birliği ve bütünlüğü önemli değil mi?' diye sormak lazım. " dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, 83 milyonun hakkının, hukukunun, bütünlüğünün korunması gerektiğini belirterek, "Böyle bir sorumluluğumuz var. 'Suriye'ye neden giriliyormuş?' diyenlere 'Senin ülkenin birliği ve bütünlüğü önemli değil mi?' diye sormak lazım. " dedi.

Elvan, AK Parti Anamur İlçe Başkanlığının belediye konferans salonundaki olağan kongresinde yaptığı konuşmada, AK Parti'nin kurulduğu günden bu yana millet için çalıştığını söyledi.

AK Parti'nin geçmişte darbe ve parti kapatma girişimleriyle, muhtıralarla mücadele ettiğini ifade eden Elvan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde bu tür girişimler karşısında dimdik durulduğunu anlattı.

Elvan, ülkede kararların artık dış güçlerin baskısıyla değil TBMM'de verildiğini belirterek, "Türkiye politikalarıyla ilgili kararlar artık Washington'da, Londra'da, Paris'te, Berlin'de, Moskova'da verilmiyor. Halkımız ne dediyse onu gerçekleştirmeye çalışan bir iktidar, lider Türkiye için gece gündüz çalıştı, mücadele etti ve etmeye devam ediyor." diye konuştu.

"Milletimizin birliğini ve bütünlüğünü koruyacağız"

Elvan, hem terör örgütleriyle hem de örgütlere destek verenlere karşı mücadele ettiklerini belirtti.

Türkiye'nin ulusal güvenliği için çalıştıklarını aktaran Elvan, şunları söyledi:

"83 milyonun hakkını, hukukunu, bütünlüğünü korumak zorundasınız. Böyle bir sorumluluğumuz var. 'Suriye'ye neden giriliyormuş?' diyenlere 'Senin ülkenin birliği ve bütünlüğü önemli değil mi?' diye sormak lazım. Senin vatanına, toprağına saldırı gerçekleştiriyorlar, roket atıyorlar, insanını öldürüyorlar. Bunlara karşı sessiz mi kalacağız? Mücadele etmeyecek miyiz? Elbette gireceğiz, milletimizin hakkını, hukukunu, birliğini ve bütünlüğünü koruyacağız. Zannediyorlar ki Türkiye buralardan çekilince, ortalık güllük gülistanlık olacak. Hiç de öyle değil. En son Barış Pınarı Harekatı ile büyük bir başarı elde ettik."

Suriye'de yapılan operasyonlarla o bölgede yaşayanların ve Türkiye'nin güvenliğini sağlandığını dile getiren Elvan, "Her gün 15-20 roket atarak Kilis gibi Suriye'ye komşu olan illerimize saldırıyorlardı. Ülkemizin güvenliğini sağladık. Bundan niye rahatsız oluyorsunuz? Siz bu ülkemin birliği ve bütünlüğünden yana değil misiniz?" değerlendirmesinde bulundu.

Elvan: 83 milyonun hakkını, hukukunu, bütünlüğünü korumak zorundasınız

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Lütfi Elvan, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 05:43 Kaynak: AA
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