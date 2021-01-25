Elvan: "Bahse konu mükellefler tarafından mücbir sebep döneminde verilmesi gereken KDV ve muhtasar beyannamelerin beyan ve bunlara ilişkin ödeme...
25.01.2021 10:09
Elvan: "Bahse konu mükellefler tarafından mücbir sebep döneminde verilmesi gereken KDV ve muhtasar beyannamelerin beyan ve bunlara ilişkin ödeme süreleri mücbir sebep halinin sona ereceği tarihi izleyen ayın 26'ncı günü sonuna kadar uzatıldı.
Elvan: "Bahse konu mükellefler tarafından mücbir sebep döneminde verilmesi gereken KDV ve muhtasar beyannamelerin beyan ve bunlara ilişkin ödeme süreleri mücbir sebep halinin sona ereceği tarihi izleyen ayın 26'ncı günü sonuna kadar uzatıldı."
Ekonomi, Son Dakika
Kaynak: AA
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