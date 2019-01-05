Son Dakika Haberleri: Elvan, Bakanlarla Mersin'deki Yatırımları Görüştü

Elvan, Bakanlarla Mersin'deki Yatırımları Görüştü

37 dakika önce

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomi İşleri Başkanı Lütfi Elvan, Mersin İl Başkanı Cesim Ercik, milletvekilleri Ali Cumhur Taşkın ve Zeynep Gül Yılmaz ile birlikte Ankara'da bakanlıkları ziyaret etti.

Elvan, Bakanlarla Mersin'deki Yatırımları Görüştü, System.String[]
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomi İşleri Başkanı Lütfi Elvan, Mersin İl Başkanı Cesim Ercik, milletvekilleri Ali Cumhur Taşkın ve Zeynep Gül Yılmaz ile birlikte Ankara'da bakanlıkları ziyaret etti.

Lütfi Elvan, beraberindeki heyetle birlikte Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ziyaretinde Mersin'de devam eden yatırımları ele aldı. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 02:15 Kaynak: İHA

Ankara, Lütfi Elvan, Mersin, Politika
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