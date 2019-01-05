Elvan, Bakanlarla Mersin'deki Yatırımları Görüştü
37 dakika önce
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomi İşleri Başkanı Lütfi Elvan, Mersin İl Başkanı Cesim Ercik, milletvekilleri Ali Cumhur Taşkın ve Zeynep Gül Yılmaz ile birlikte Ankara'da bakanlıkları ziyaret etti.
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 02:15 Kaynak: İHA
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