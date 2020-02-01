Elvan: "Çukurova Bölgesel Havalimanı'nda üst yapı ihalesine çıkıldı" - Son Dakika
Son Dakika Politika Elvan: 'Çukurova Bölgesel Havalimanı'nda üst yapı ihalesine çıkıldı' - Son Dakika

Elvan: "Çukurova Bölgesel Havalimanı'nda üst yapı ihalesine çıkıldı"

36 dakika önce

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, Çukurova Bölgesel Havalimanı'nda üst yapı ihalesine çıkıldığını belirterek, "4 Şubat itibarıyla tüm teklifler alınmış olacak.

Elvan:

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, Çukurova Bölgesel Havalimanı'nda üst yapı ihalesine çıkıldığını belirterek, "4 Şubat itibarıyla tüm teklifler alınmış olacak. İnşallah şubat ayı sonuna doğru üst yapıda yapım çalışmalarına başlayacağız" dedi.


TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, beraberinde Mersin Valisi Ali İhsan Su, AK Parti Mersin milletvekilleri Hacı Özkan ve Zeynep Gül Yılmaz ile Mut ilçesindeki Yerköprü Şelalesinde incelemelerde bulundu. Ardından Gezende Barajı ve Hidroelektrik Santralini ziyaret eden Elvan, burada sivil toplum kuruluşları ve üreticilerin sorunlarını dinledi.


Mersin programı kapsamında daha sonra Silifke ilçesine geçerek sanayici ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelen Elvan, bölgenin ulaşımıyla ilgili en önemli projelerden biri olan Akdeniz Sahil Yolu'nun, zorlu bir coğrafyada gerçekleştirildiğini söyledi. Yoldaki tünel çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Elvan, çalışmaları süren 5 tünel ile 2 viyadüğü bu yıl hizmete açmayı hedeflediklerini belirtti.


2019 yılında Mersin'deki ulaşım projeleri için 800 milyon liraya yakın bütçe kullanıldığını kaydeden Elvan, bunun büyük bir bölümünün Akdeniz Sahil Yolu ile Mut- Silifke yoluna harcandığını söyledi. Konuşmasında yapımı devam eden Mut-Silifke yoluna da değinen Elvan, 1.5 yıl önce başlayan çalışmaların çok hızlı ilerlediğini vurgulayarak, "Şu anda 2 tünelimiz bitti. Betonlama ve trafiğe bağlanma çalışmaları kaldı. Bir tünelde çalışma sürüyor. Buradaki 2 tünel ve Akdeniz Sahil Yolundaki 5 tünelle inşallah 7 tüneli açmayı istiyoruz" diye konuştu.


Elvan, Mersin- Antalya arasındaki ulaşımı rahatlatacak diğer bir çalışmanın da Çeşmeli- Taşucu Otoyolu olduğunu belirterek, ilk etapta Çeşmeli'den Kızkalesi çıkışına kadar olan kesimin ihalesine çıkılacağını kaydetti.


Konuşmasının sonunda, Çukurova Bölgesel Havalimanı'nda üst yapı ihalesine çıkıldığını dile getiren Elvan, "4 Şubat itibarıyla tüm teklifler alınmış olacak. Bakanlık değerlendirmeyi yapacak. İnşallah şubat ayı sonuna doğru üst yapıda yapım çalışmalarına başlayacağız. Buradaki hedefimiz bir yıl gibi bir sürede bu yatırımı tamamlamak. Sıkıntılar, aksaklıklar yaşadık ama inşallah sonuca ulaştıracağız. Zor olan alt yapı kısmı bitti. Biten pistimiz şu an uçak inebilecek konumda" ifadelerini kullandı. - MERSİN

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Lütfi Elvan, Çukurova, Mersin, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 08:33 Kaynak: İHA
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