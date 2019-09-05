Elvan'dan Mezitli'ye hastane müjdesi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyon Başkanı ve AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan, Mezitli ilçesine 150 yataklı devlet hastanesi ve 50 ünitelik ağız ve diş sağlığı merkezinin en kısa sürede yapılacağı bilgisini verdi.



AK Parti Mezitli İlçe Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Plan ve Bütçe Komisyon Başkanı Elvan, hükümet tarafından gerçekleştirilen Mersin yatırımlarıyla ilgili çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Daha önce Mersin metrosunun yatırım programına alındığını, ardından Mezitli'ye yapılacak olan hükümet konağının da yapımına başlandığını açıklayan Elvan, Mezitli ilçesinde faaliyete geçecek olan 150 yataklı devlet hastanesi ve 50 ünitelik ağız ve diş sağlığı merkezinin de en kısa sürede yapılacağı bilgisini verdi.



Konuyla ilgili Elvan'ı ziyaret eden AK Parti Mezitli İlçe Başkanı İhsan Gültekin, hastane projesiyle ilgili önemli bilgiler aldı. Hastanenin en kısa süre içerisinde inşaatına başlanacağı bilgisini Mezitlilere müjdeleyen Gültekin, "Plan ve Bütçe Komisyon Başkanı ve Mersin Milletvekili Lütfi Elvan, kentimiz ve Mezitlili vatandaşlarımız için müjde üstüne müjde vermeye devam ediyor. Metro ile başlayan müjde serisi Mezitli'ye yapılacak hükümet konağının yapımına başlanmasıyla devam etti. Şimdi ise Mezitlili vatandaşlarımıza 3. müjdeyi veren Elvan, hükümetimiz tarafından yapılacak olan 150 yataklı Mezitli Devlet Hastanesi ve 50 ünitelik ağız ve diş sağlığı merkezinin yapımına en kısa sürede başlanacağı bilgisini verdi. Hastanemizin ve ağız ve diş sağlığı merkezimizin proje ihalesi de önümüzde günlerde tamamlanacak" dedi.



"Her şey Mersin ve Mezitli için"



Mezitli'nin, Mersin'in en önemli merkez ilçelerinden olduğunu belirten Başkan Gültekin, TBMM Plan ve Bütçe Komisyon Başkanı ve Mersin Milletvekili Lütfi Elvan'ın Mezitli'ye yaptığı yatırımlar için teşekkür etti. Elvan'ın, Mersin'in projelerle büyümesi için yoğun bir çaba harcadığını belirten Gültekin, "Bizler, hükümetimizin Mersin'deki temsilcileri olarak kentin çıkarlarını gözetmek ve Mersinlilerin yaşam



kalitesini yükseltmek zorundayız. Bunun bilincinde hareket ederek Mersin'i ve Mezitli'yi büyütme, geliştirme ve kalkındırma çizgisiyle yolumuza devam ediyoruz. Elvan'ın, Mersin ile ilgili çabaları bizleri memnun ettiği kadar Mersinli hemşerilerimizi de memnun ediyor. Kendisine şahsım, teşkilatım ve Mezitlili hemşehrilerimiz adına Mersin'e ve Mezitli'ye kattığı değerler için teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı. - MERSİN