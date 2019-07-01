Elvan'dan Tarsus Üniversitesi'ne ziyaret
52 dakika önce
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, Tarsus Üniversitesini ziyaret etti.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 01:12 Kaynak: AA
Başkanı Lütfi Elvan
, Tarsus
Üniversitesini ziyaret etti.
Tarsus Üniversitesinin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Elvan, ziyarette Rektör
Prof. Dr. Orhan Aydın
ile bir araya geldi.
Ziyarette konuşan Elvan, üniversitelerin güçlü bir ekonomi ve refah toplumun oluşumuna katkı sağladıklarını ifade etti.
Aydın da ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, üniversitenin mevcut durumu ve akademik yapısı hakkında bilgi verdi.
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