Elvan: "Değerlerimizden Asla Taviz Vermeyeceğiz"
30 dakika önce
- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan'ın konuşması Mersin adaylarının kürsüye çıkması MERSİN - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan, Mersin aday tanıtım programına katıldı.
- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan'ın konuşması
Mersin adaylarının kürsüye çıkması
MERSİN - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan, Mersin aday tanıtım programına katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 06:15 Kaynak: AA
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