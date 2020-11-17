Elvan: "(Düzenleyici ve denetleyici kurumların bağımsızlığı) Başkanlarımıza 'kanun ne diyorsa, neyi emrediyorsa onu yapacaksınız' dedim"

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın açıklamaları ANKARA - Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: "(Düzenleyici ve denetleyici kurumların bağımsızlığı) Başkanlarımıza 'kanun ne diyorsa, neyi emrediyorsa onu yapacaksınız' dedim".

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın açıklamaları ANKARA - Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: "(Düzenleyici ve denetleyici kurumların bağımsızlığı) Başkanlarımıza 'kanun ne diyorsa, neyi emrediyorsa onu yapacaksınız' dedim".

Son Dakika

Uzaktan eğitim dönem sonuna kadar devam edecek

Spor müsabakalarının seyircisiz oynanmasına devam edilecek, halı sahalar kapatılacak

Son Dakika: Alışveriş merkezi, restoran ve berber gibi işletmelerin çalışma süreleri saat 10.00 ile 20.00 arası olacak

Futbolda robot yardımcı hakemlerin görev yapması gündeme geldi

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ABD'li ilaç şirketi Moderna, birkaç milyon doz koronavirüs aşısı üretti

Pfizer ve BioNTech'in ürettiği koronavirüs aşısının dağıtımına ABD'nin 4 eyaletinde başlandı