Elvan: "(Düzenleyici ve denetleyici kurumların bağımsızlığı) Başkanlarımıza 'kanun ne diyorsa, neyi emrediyorsa onu yapacaksınız' dedim" - Son Dakika

Elvan: "(Düzenleyici ve denetleyici kurumların bağımsızlığı) Başkanlarımıza 'kanun ne diyorsa, neyi emrediyorsa onu yapacaksınız' dedim"
17.11.2020 20:38
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın açıklamaları ANKARA - Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: "(Düzenleyici ve denetleyici kurumların bağımsızlığı) Başkanlarımıza 'kanun ne diyorsa, neyi emrediyorsa onu yapacaksınız' dedim".
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın açıklamaları ANKARA - Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: "(Düzenleyici ve denetleyici kurumların bağımsızlığı) Başkanlarımıza 'kanun ne diyorsa, neyi emrediyorsa onu yapacaksınız' dedim".
Lütfi Elvan, Güncel, Son Dakika
- Kaynak: AA
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