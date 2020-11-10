Elvan: "Ekonomi politikamızın esası, bu¨yu¨me-istihdamı artırma amacıyla uluslararası normlarda s¸effaf, hesap verebilir politikaların uygulanmasıdır"
10.11.2020 16:45
Elvan: "Ekonomi politikamızın esası, bu¨yu¨me-istihdamı artırma amacıyla uluslararası normlarda s¸effaf, hesap verebilir politikaların uygulanmasıdır"
Elvan: "Ekonomi politikamızın esası, bu¨yu¨me-istihdamı artırma amacıyla uluslararası normlarda s¸effaf, hesap verebilir politikaların uygulanmasıdır"
Ekonomi, Ekonomi, Son Dakika
- Kaynak: AA
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