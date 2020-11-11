Elvan göreve başladı - Son Dakika

Elvan göreve başladı

11.11.2020 00:46
Elvan göreve başladı, System.String[]

Berat Albayrak'ın istifasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığı'na atanan Lütfi Elvan TBMM Genel Kurulu'nda yemin ederek görevine başladı.

Berat Albayrak'ın istifasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığı'na atanan Lütfi Elvan TBMM Genel Kurulu'nda yemin ederek görevine başladı.Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan görevine başlaması vesilesiyle Twitter hesabından yazılı açıklama yaparak, "Ekonomi politikalarımızın esası, büyüme ve istihdamı artırma amacıyla uluslararası normlara uygun, şeffaf, öngörülebilir, hesap verebilir politikaların tasarımı ve uygulanmasının sağlanmasıdır" dedi.

Önümüzdeki dönemde makroekonomik istikrarı muhafaza ederek büyüme ve istihdama yeni bir ivme kazandıracaklarını söyleyen Elvan, "Öncelikli olarak ele aldığımız enflasyonla mücadele sürecini, maliye politikaları ve diğer tüm araçlarımızla kararlı bir şekilde destekleyeceğiz. Mali disiplini koruyarak gerçekçi bir risk yönetimi ile kamu finansmanının kalitesini artıracağız" ifadesine yer verdi.

Vergi düzenlemeleri başta olmak üzere mevzuatta öngörülebilirliğin artırılması ve bu sayede yatırım ortamının hem yerli hem de uluslararası girişimciler açısından her bakımdan iyileştirilmesi için gerekli adımların başta sivil toplum kuruluşları olmak üzere ilgili tüm taraflarla iş birliği halinde atılacağını belirten Elvan şöyle devam etti:

"Önümüzdeki dönem, küresel salgının etkilerinin azaldığı, yeni fırsatların oluştuğu bir toparlanma dönemi olacaktır. Bu çerçevede makroekonomik istikrarı güçlendirirken, mikro reformları içeren piyasa dostu bir dönüşüm programına odaklanacağız. Üretim süreçlerinin ihracata dönük, yenilikçi ve ithalat bağımlılığı azalmış bir yapıya dönüşmesini sağlayarak yerli üretim kapasitemizi artıracağız."

Albayrak istifa etmişti

Berat Albayrak Pazar akşamı Instagram hesabından yaptığı açıklama ile Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifa ettiğini duyurmuştu. Albayrak, "Kamuoyunun dikkatine" başlıklı paylaşımında, "Yaklaşık beş yıldır sürdürdüğüm bakanlık görevime sağlık sorunlarım nedeniyle artık devam edememe kararı aldım. Bundan sonraki süreçte artık zamanımı uzun yıllardır zorunluluktan ötürü ihmal ettiğim ve bana desteğini hiçbir zaman esirgemeyen annem, babam, eşim ve çocuklarıma ayıracağım. Çok büyük hedeflerle çıktığımız bu yolculukta gerçekleşecek olan bayrak değişimiyle yeni gelen arkadaşlarımız Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Büyük ve Güçlü Türkiye hedefine her zamankinden daha kararlı ve emin adımlarla devam edeceklerdir. Enerjide olduğu gibi ekonomide de ektiğimiz tohumlar çokta uzak olmayan bir gelecekte koca koca çınarlara dönüşecek ve ülkemizi tam bağımsızlık hedefine ulaştırdığına şahit olacağız inşallah. Bundan en ufak bir şüphem yoktur" ifadelerini kullanmıştı.

İletişim Başkanlığı'ndan pazartesi günü yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifasınıkabul ettiği duyurulmuştu.

DW/ HT,BÖ

(c)

Elvan göreve başladı

Recep Tayyip Erdoğan, Maliye Bakanlığı, Berat Albayrak, Lütfi Elvan, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Deutsche Welle

Son Dakika Ekonomi Elvan göreve başladı - Son Dakika Ekonomi


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