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Elvan'ı, 'borç para' tartışması sonrası yakmış - Son Dakika

Elvan'ı, 'borç para' tartışması sonrası yakmış

13.01.2022 15:35

Ordu'nun Fatsa ilçesinde evine gittiği eski eşi Elvan Sözkesen'in (38) üzerine, kapı önünde yanıcı madde jel döküp ateşe veren Erkan Emiroğlu (38), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe 'canavarca hisle tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde evine gittiği eski eşi Elvan Sözkesen'in (38) üzerine, kapı önünde yanıcı madde jel döküp ateşe veren Erkan Emiroğlu (38), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe 'canavarca hisle tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı. Emiroğlu, savunmasında 'Eski eşim evi satmak istedi. Ben de karşı çıktım. Maddi konular nedeniyle tartıştık. Yerde pet şişe gördüm. Onu savurdum. İçerisinde yakıcı jel olduğunu bilmiyordum. Sonra sigaramı yaktığımda aniden alev çıkıp, yanmaya başladı' dediği öğrenildi.

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ORDU (DHA)

Elvan'ı, 'borç para' tartışması sonrası yakmış
Elvan'ı, 'borç para' tartışması sonrası yakmış
Elvan'ı, 'borç para' tartışması sonrası yakmış

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Fatsa, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Elvan'ı, 'borç para' tartışması sonrası yakmış - Son Dakika
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