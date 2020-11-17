Elvan: "Kovid-19'un olumsuz etkilerini gidermek amacıyla 29,4 milyar lira vergi ödemesiyle 40 milyar liralık sosyal güvenlik prim ödemesini erteledik"
17.11.2020 10:41
Elvan: "Kovid-19'un olumsuz etkilerini gidermek amacıyla 29,4 milyar lira vergi ödemesiyle 40 milyar liralık sosyal güvenlik prim ödemesini erteledik"
Elvan: "Kovid-19'un olumsuz etkilerini gidermek amacıyla 29,4 milyar lira vergi ödemesiyle 40 milyar liralık sosyal güvenlik prim ödemesini erteledik"
Vergi, prim, Ekonomi, Son Dakika
- Kaynak: AA
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